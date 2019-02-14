شيخ بالأزهر: الاحتفال بعيد الحب حلال لعدة أسباب

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بعيد الحب أمر حلال ولا حرمة فيه، لأنه يشهد التواصل والود والتراحم وهذا ركن من أركان الدين وأداه من أداته.
وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداه والنعمة المزداه، والرسول كان يأمرنا بالتراحم والتواصل، فعيد الحب يوم يتواصل فيه الناس ويتحابون وهذا لا يمنعه الدين.
وتابع الدكتور محمد عبد العاطى: لا داعى للتركيز على المسميات أنه عيد الحب أو الفلانتين فالعبرة بالمعنى من هذا اليوم، فهو يوم اجتمع الناس لا يخرج منهم إلا كل ود ومحبة، ونحن يعنينا المقاصد فقط، أما من من يحدث خاطئ شرعا فيقع الحذر على الخاطئ فقط وليس على اليوم نفسه.
العربيب الجديد
2 التعليقات
ود اب كريك
2019/02/14 at 3:28 م (UTC 2) رابط التعليق
فتاوي الازهر فيها حاجات كتييرة زي دي … يدغمسوا الحاجة الحرام تقليدا للغرب وارضاء للسلطات العلمانية الموالية للغرب نهجا وفكرا … لا نقصد الحب من حيث هو حب حتي ترد هذا الرد المقصود عادة غربية دخيلة ظاهرة المعالم ..الحب في الاسلام ليس يوما واحدا في السنة ولا يوجد منطق يجعلنا نقلد الغرب في حب او غيره الوخلي فتواك دي لنفسك عشان ما تاخد اثم الناس المقلداتية
ابن النيل
2019/02/15 at 3:58 م (UTC 2) رابط التعليق
دكتور وعميد لكلية الدراسات الاسلامية ويقول مثل هذا الكلام؟!
إنَّ هذا لشئٌ عجيب!