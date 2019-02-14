مصريون ظهروا لأول مرة مع محمد صلاح

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وتساؤلات إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وظهر صلاح في صورة جديدة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وخلفه عدد من الصور لمصريين.
وظهر في الصور، الممثلة المصرية سعاد حسني، والفنانة فاتن حمامة في صورة تجمعها بالنجم العالمي عمر الشريف، وكلهم رحلوا في أعوام متفاوتة.
وخلف محمد صلاح مباشرة، كانت صورة لعالم مصري هو الدكتور مصطفى محمود، وكذلك الفنان الشهير توفيق الدقن، صاحب التاريخ السينمائي الطويل في مصر.
وعلى الفور علق كثيرون على الصورة على صفحات محمد صلاح، بأن الصور خلفه هي “تاريخ مصر”.
فيما سأله آخرون عن سبب حلاقته لذقنه، وإذا كان سيشارك في فيلم أم لا؟.
سبوتنيك