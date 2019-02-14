الدولار يصعد مقابل الجنيه مع ختام الأسبوع مسجلاً رقماً قياسياً للتعامل بالشيكات الفورية

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس في ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الأربعاء وذلك للتعاملات النقدية والشيكات، وسجل اليوم سعراً قياسياً للتعامل بالشيكان حيث وصل الدولار قبل شهور 70 جنيهاً للنقد و80 جنيهاً للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.
يوم الخميس 14 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 67.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.85 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 82.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 66.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.60 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 81.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الإثنين 11 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 65.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الاحد 10 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 64.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 79.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم (كوش نيوز)