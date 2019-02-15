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عالمية

2019/02/15

2019/02/15


تركي الفيصل يؤكد رفض السعودية فكرة التعاون مع إسرائيل



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أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير #تركي_الفيصل، في مقابلة حصرية مع “العربية.نت” الإنجليزية، رفض المملكة العربية السعودية فكرة التعاون مع إسرائيل، نافيا أي تغيير في الموقف السعودي.

وقال الفيصل: “لم يتغير موقف السعودية. أما بالنسبة للإعلام وغيره من الراغبين بتعاون إسرائيلي سعودي يسببه التهديد الذي تشكله إيران، فستبقى تلك مجرد أمنية”.

وأوضح أن السعودية ملتزمة بمبادرة السلام العربية واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف: “انظر إلى تصريح الملك سلمان عن التزام المملكة بمبادرة السلام العربية واستقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. هذا التصريح هو الأحدث في هذه السياسة طويلة الأمد. التصريح الذي صدر بعد تلك القمة أكد على إصرار العالم العربي أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، كما أتى في مبادرة السلام العربية”.

العربيه

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