أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019م

صحيفة المجهر:
* مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة السودانية في (2) مارس
* إغلاق شارع الحرية بالخرطوم لأغراض الصيانة غداً (السبت)
* وزير الخارجية يشارك في منتدى أمريكي لتطوير القطاع المصرفي
* تشريعي الخرطوم يجيز تقرير وخطة وزارة البنى التحتية والمواصلات
* الحكومة: سنتخذ الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف
* جيش الأمة يتجه لتصعيد قضية استرداد استحقاقاته من (المهدي)
صحيفة الإنتباهة:
* توقيف أخطر زعيم مافيا لتهريب البشر بالخرطوم
* تشريعي الخرطوم: لن نلغي قانون النظام العام ولن نترك العاصمة للفوضى
* الحكومة تقاضي أحزاباً دعت لإسقاط النظام بالعنف.. تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة
* مسؤول: قرار أممي مرتقب حول أبيي أشبه بـ(الاستعمار)
* (العدل): مادة “الأفعال الفاضحة” (جابت لينا هوا دولي)
صحيفة السوداني:
* الحكومة: اتجاه لتمويل بعقود طويلة لسد العجز في استهلاك الوقود
* تعرفة جديدة للمواصلات.. وبدء صرف علاوة مالية للعاملين بالخرطوم
* معلومات مثيرة في قضية (فيديو المنشية) الفاضح
* النفط: نستورد (40%) من استهلاك البلاد اليومي من المواد البترولية
* الحكومة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قيادات معارضة
* الشرطة تفرق تظاهرات محدودة بالعاصمة وبلاغات ضد مثيري الشغب
صحيفة آخر لحظة:
* مؤتمر عاصف وسري للحركة الإسلامية
* تشريعي الخرطوم: (لا لإلغاء النظام العام وما عايزين تعري)
* الحكومة تتجه لمقاضاة دعاة العنف
* إغلاق شارع الحرية بالخرطوم اعتباراً من غد
* الشرطة تفض تظاهرة وسط الخرطوم
* السعودية تأسف لإدراجها في قائمة (تمويل الإرهاب)
* (539) ألف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مارس
* إعفاء الدبلوماسيين بالسودان وروسيا من التأشيرات
* الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية بالأحد
* تشغيل الخريجين: الحراك السياسي للشباب لا يعنينا
صحيفة الدار:
* التحقيق حول وفاة دكتور جامعي بعد حضوره من شهر العسل
* شاهد دفاع يفجر مفاجأة في محاكمة آدم سودا كال
* اختفاء عريس واتهام فتاة وتحريات واسعة للشرطة
* الصحافة السودانية مهددة بالتوقف خلال 15 يوماً بسبب الورق
* أغنية (احيي) لحمادة العباسية تثير جدلاً بولاية الجزيرة
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي
* طالبة ثانوي تتهم ثلاثة شبان باختطافها واغتصابها بمدينة عطبرة
2 التعليقات
Ahmed
2019/02/15 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
امفاجئة ولاطبخ؟ تسقط بسسسسسسسسسسسسسس؟؟؟
Ahmed
2019/02/15 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
لامفاجئة ولاطبخ؟ تسقط بسسسسسسسسسسسسسس؟؟؟