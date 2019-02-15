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أبرز العناوين

2019/02/15

2019/02/15


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019م



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صحيفة المجهر:

* مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة السودانية في (2) مارس

* إغلاق شارع الحرية بالخرطوم لأغراض الصيانة غداً (السبت)

* وزير الخارجية يشارك في منتدى أمريكي لتطوير القطاع المصرفي

* تشريعي الخرطوم يجيز تقرير وخطة وزارة البنى التحتية والمواصلات

* الحكومة: سنتخذ الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف

* جيش الأمة يتجه لتصعيد قضية استرداد استحقاقاته من (المهدي)

صحيفة الإنتباهة:

* توقيف أخطر زعيم مافيا لتهريب البشر بالخرطوم

* تشريعي الخرطوم: لن نلغي قانون النظام العام ولن نترك العاصمة للفوضى

* الحكومة تقاضي أحزاباً دعت لإسقاط النظام بالعنف.. تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة

* مسؤول: قرار أممي مرتقب حول أبيي أشبه بـ(الاستعمار)

* (العدل): مادة “الأفعال الفاضحة” (جابت لينا هوا دولي)

صحيفة السوداني:

* الحكومة: اتجاه لتمويل بعقود طويلة لسد العجز في استهلاك الوقود

* تعرفة جديدة للمواصلات.. وبدء صرف علاوة مالية للعاملين بالخرطوم

* معلومات مثيرة في قضية (فيديو المنشية) الفاضح

* النفط: نستورد (40%) من استهلاك البلاد اليومي من المواد البترولية

* الحكومة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قيادات معارضة

* الشرطة تفرق تظاهرات محدودة بالعاصمة وبلاغات ضد مثيري الشغب

صحيفة آخر لحظة:

* مؤتمر عاصف وسري للحركة الإسلامية

* تشريعي الخرطوم: (لا لإلغاء النظام العام وما عايزين تعري)

* الحكومة تتجه لمقاضاة دعاة العنف

* إغلاق شارع الحرية بالخرطوم اعتباراً من غد

* الشرطة تفض تظاهرة وسط الخرطوم

* السعودية تأسف لإدراجها في قائمة (تمويل الإرهاب)

* (539) ألف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مارس

* إعفاء الدبلوماسيين بالسودان وروسيا من التأشيرات

* الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية بالأحد

* تشغيل الخريجين: الحراك السياسي للشباب لا يعنينا

صحيفة الدار:

* التحقيق حول وفاة دكتور جامعي بعد حضوره من شهر العسل

* شاهد دفاع يفجر مفاجأة في محاكمة آدم سودا كال

* اختفاء عريس واتهام فتاة وتحريات واسعة للشرطة

* الصحافة السودانية مهددة بالتوقف خلال 15 يوماً بسبب الورق

* أغنية (احيي) لحمادة العباسية تثير جدلاً بولاية الجزيرة

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي

* طالبة ثانوي تتهم ثلاثة شبان باختطافها واغتصابها بمدينة عطبرة

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