بالفيديو .. الفنانة شيرين : جوزي بيتضايق لما ببوس رجالة مع إنهم زي إخواتي .. ولهذا السبب لا أصلي!

أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أن زوجها حسام حبيب يتضايق بشدة إذا سمحت لرجل أن يقبلها .وقالت خلال استضافتها ببرنامج “تخاريف” المذاع على فضائية “MBC مصر” : “في ناس بيكونوا زي إخواتي فبكون عارفة نيتهم إيه مش بقدر أكسفهم”.
من جهة أخرى كشفت الفنانة عن أسباب امتناعها عن الصلاة في الوقت الحالي، حيث قالت إن “زوجها حسام مجنون باديكير ومانيكيير، لذا لا أصلي بها؛ لأنني أشعر بأنني غير نظيفة”.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
حامد
2019/02/16 at 3:17 م (UTC 2) رابط التعليق
اسأل الله ان يهديها
و يثبتنا على الحق
و يغفر لنا جميعا