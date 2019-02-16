الأسباط .. الحكومة السودانية رصيدها الأخلاقي والسياسي يساوي صفراَ

أوضح محمد الأسباط أن السودانيين على دراية بأن اسقاط نظام البشير الذي استمر لثلاثين عاما، لن يكون بالأمر الهيّن ولكنهم مستمرين في مسيرتهم. ووصف الأسباط النظام بانه في حالة غيبوبة حيث لا يرى في هذه الثورة الشعبية ما يهدده مشيرا الى أن رصيد النظام الأخلاقي والسياسي وفيما يتعلق بمصداقيته أصبح يساوي صفرا . وأضاف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن النظام ليس لديه اي سلاح لمواجهة القوى الشعبية سوى إطلاق الرصاص واعتقال الشرفاء وتعذيبهم حتى الموت في السجون.
bbc
2 التعليقات
عمار
2019/02/16 at 12:45 م (UTC 2) رابط التعليق
هؤلاء الشرفاء الذين تتحدث عنهم نصفهم إسلاميون معارضون وأبرزهم الخير والشواني ومهيب وشمس الدين وعلي البشير وأنت تخطط لإقصاء كل ما هو إسلامي وإزالته لذلك لن تنجح يينما لا تمثل إلا نفسك ورفاقك من الحزب الشيوعي.
الطريفي زول النصيحة
2019/02/16 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق
والله ما في صفر اخلاقي اكبر منكم يا شيوعيين يا اعداء الاخلاق والقيم والمثل والدين … اثبتها ابوكم وكبيركم ياسر عرمان حين دخل البرلمان بالتعيين بطلبه المشهور بالغاء عقوبة الزنا اي اخلاق تتحدثون عنها …سقوط الاسلاميين والمعارضة هو بالسماح لامثالكم بالظهور والحديث للناس واعطاءكم مساحة وحجم اكبر من كل معارضات الدنيا ،،، نسال الله ان يخرصك وامثالك