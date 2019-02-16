“وصفة سحرية” لمورينيو .. ثروة هائلة من مجرد الفشل

تقترن الثروة دائما بالنجاح والمثابرة، لكن الأمر مختلف تماما مع المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، الذي تمكن من جمع أموالا طائلة بسبب إخفاقاته في الملاعب.
وفي تقرير بعنوان “متخصص في الفشل”، ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الجمعة، أن أحدث دفعة ضخمة دخلت إلى حساب مورينيو كانت من ناديه السابق، مانشستر يونايتد، الذي أقاله في ديسمبر الماضي، بسبب النتائج المخيبة.
وقالت إن مورينيو حصل على مجموعه 80 مليون دولار أميركي من النادي الإنجليزي ومنافسه المحلي تشلسي وريال مدريد الإسباني، وذلك تعويضا عن إنهاء خدماته من جانب واحد.
واعتبرت أن المدرب البرتغالي” كسب أكثر من أي واحد فينا طيلة حياته، فقط لأنه سيطرد من عمله”.
وفي عام 2014، وصف مورينيو، مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، بـ”المتخصص في الفشل”، بعدما أكد الأخير بأنه غير مرشح للفوز في الدوري الإنجليزي.
وبعد سنوات، أصبح المدرب البرتغالي يوصف من قبل الصحافة بـ”المتخصص في الفشل”، إلا أنه يعتبر فشلا لذيذا، لا سيما وأنه مرتبط بملايين الدولارات.
وأظهرت السجالات المالية لنادي مانشستر يونايتد، الخميس، أن الفريق دفع للمدرب المطرود وعدد من مساعديه مبلغ 25 مليون دولار، تعويضا عن إقالتهم قبل شهرين.
وهذه المرة الرابعة التي يطرد فيها ناد مورينيو من وظيفته، وفي كل مرة كانت الأندية تضطر إلى دفع تعويض هائل له.
وكان ريال مدريد عيّن المدرب البرتغالي في عام 2010، حيث تمكن من حصد عدد من الألقاب، مثل كأس ملك إسبانيا عام 2011، والدوري الإسباني عام 2012، وغادر في 2013، بعد موسم هزيل خرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض.
واضطر رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، إلى دفع الشرط الجزائي البالغ، 21 مليون دولار، عندما قرر الريال الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي.
أما المبلغ الأكبر التي تلقاه مورينيو، فكان من خزينة نادي تشلسي الإنجليزي على فترين تولى فيهما تدريبه، ووصل الرقم إلى نحو 38 مليون دولار.
سكاي نيوز