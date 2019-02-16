جماعة أنصار السنة وإحياء التراث توزعان مستحقات 375 يتيما عبر الصراف الآلي المتجول

تواصلت بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالخرطوم عملية توزيع كفالة الأيتام عبر الصراف الآلي المتجول والتي تشرف عليها وتنفذها الجماعة بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت فرع شرق أفريقيا .
وقال د. عبدالله أحمد التهامي الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية إن عدد الأيتام المكفولين من قبل الجمعية يبلغ ستة آلاف ومئتي يتيما بولايات السودان المختلفة بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية وأربعين مليون وخمسمائة ألف جنيه ، مشيرا إلي أن مستحقات الأيتام يتم صرفها دوريا كل أربعة أشهر وأوضح الطيب أحمد الطيب مسئول الأيتام بجماعة أنصار السنة أن عدد الأسر الموزع لها في هذه الصرفة 375 أسرة باجمالي مبلغ وقدره 750.000 جنيها وذاك بالتعاون مع بنك ام درمان الوطني عبر الصراف المتجول .
من جهتها عبرت الأسر والجهات المستفيدة من برامج الكفالة عن شكرها وتقديرها لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ولجنة شرق أفريقيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت علي دعمهما ومساندتهما للأرامل والأيتام والوفاء بمستحقاتهم المالية .
1 التعليقات
تسقط بس
2019/02/17 at 12:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
جماعة انصار السنة سرقوا مبالغ طائلة من اموال السعودية و الكويت و سيطروا بها على سوق السجانة من سيخ لاسمنت لمواد بناء.
عليهم اللعنة