بالصورة.. نجمي المريخ يدعمان الثورة السودانية بإشارة تثير اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

احتفل لاعبو المريخ السوداني بالتأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب إقصائهم لمولودية الجزائر بثلاثية نظيفة بملعب المريخ بأم درمان أمس السبت.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جاء شكل الاحتفال مختلف من لاعب لآخر, حيث حرص بعض اللاعبين على التوجه للمدرجات للاحتفال مع الجمهور.
وقد رصدت عدسات المصورين بالإستاد طريقة احتفال اللاعبين, وكان احتفال سيف تيري وزميله خالد النعسان الأكثر إثارة, حيث احتفل اللاعبين بإشارة الثوار مع تغطية الأنف بالفانلة الحمراء, وقد فسر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال ثنائي المريخ أنه دعماً للثوار والمتظاهرين.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
حقاااني
2019/02/17 at 10:30 م (UTC 2) رابط التعليق
كورة ولا سياسة ؟ امشوا مارسوا السياسة في ابوظبي وايدوا قطر عشان يعتقلوكم وما نشوفكم تاني ! لاعب الكورة مفروض يعرف انو لو عايز يمارس السياسة يضع مقابل ذلك فقدان الجماهير السياسية … ومن ثم لا نري دعمكم للثورة الا وبالا حيث ان القراءة تقول بان المظاهرات افلست وفي نهايتها
ahmed e
2019/02/17 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههه أفلسست عديل يا سيد؟ في نهايتها هههههههههههههه…
طيب القول الفصل في الرد على الورل
إذا المظاهرات في نهايتها هل شفت مظاهرات واشنطن أمس ؟
هل الحكومة فتحت الجامعات ؟؟؟
هل الحكومة رجعت النت زي زمان ؟