حجز ملف لسيدة أعمال مطلوبة دولياً للقرار

حجز قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال “حامد صالح” ملف سيدة أعمال مطلوبة دولياً لدى الإمارات للنطق بالحكم، على خلفيه اتهامها بتحرير خمس شيكات مرتدة بقيمة ثلاثة ملايين و(3.267) درهما لرجل أعمال بدبي وكانت قد صدرت في مواجهتها ثلاثة أحكام في غيابها بعد عودته هاربة من الإمارات.
وبحسب الاتهام فإن السيدة الأعمال اتهمت بتحرير خمس شيكات بقيمة المبلغ موضوع الاتهام بدولة الإمارات، مقابل عمل تجاري في مجال العقارات بينها والشاكين وعند تقديم الشيكات إلى البنوك وجد الشاكون حساب المتهم خاليا من الرصيد، وقبل القبض عليها عادت إلى البلاد هاربة فعممت شرطة دبي نشرة جنائية بأوصافها وخاطبت النيابة الإماراتية وزارة العدل التي بدورها خاطبت نظيرتها السودانية وطالبت بتسليم المتهمة.
الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني
1 التعليقات
جكسا
2019/02/17 at 8:17 م (UTC 2) رابط التعليق
تسلم للأمارات
دا هرووووووووووب وجوكيه
قدمى اسبابك ودفوعك ذى ما هناك فى عدالة ومحكمة برضو بينظر فى اسبابك ودفوعك فى الامارات.
دى شردة وزوغه والموضوع فيهو شئ خفى من جانبك
تسلم للأمارات تسلم للامارات يجب تسليم المتهمه الهاربه للامارات