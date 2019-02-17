تشكيل لجنة عليا للميناء الجنوبي برئاسة رئيس الوزراء

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى سالم قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته للنظر في آثار الاتفاق على منح امتياز إدارة وتشغيل ميناء الحاويات ببورتسودان لشركة فلبينية. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ووالي البحر الأحمر ووزير النقل والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزير الدولة بالمالية ومحافظ بنك السودان ورئيس المجلس التشريعي بالبحر الأحمر وعضو المجلس الوطني د.عثمان أحمد فقراى ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الموانئ وممثلين للاتحاد العام للعمال واتحاد عمال الولاية وممثلين لنقابة الموانئ وممثلين لوكلاء البواخر والمخلصين.
وكشف والي البحر الأحمر الهادي محمد على لـ(السوداني) عن أن اللجنة ستستمع لكل الأطراف المعنية لوضع الترتيبات المطلوبة لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين. وكشف الهادي أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بمدينة بورتسودان في غضون اليومين القادمين وأكد أنه أجرى جملة لقاءات مع الحكومة الاتحادية بالخرطوم خلال الأسبوع الماضي شملت النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح والأستاذ معتز موسى سالم رئيس مجلس الوزراء القومي ود.فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية، وقال إن جميع لقاءاته كانت عن اهتمام الدولة بالموانئ وحفظ حقوق العاملين وضمان عدم تشريدهم.
صحيفة السوداني.