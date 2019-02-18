هدف مذهل بأقدام مبابي يقود سان جيرمان لعبور سان إيتيين

أحرز كيليان مبابي هدفا مذهلا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1-صفر على مستضيفه سانت ايتيين ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وبعدما أضاع الفريق الضيف عدة فرص أبرزها من الألماني يوليان دراكسلر وهو في مواجهة الحارس، حسم مبابي الفوز بطريقة مذهلة.
واستغل داني ألفيش خطأ من ستيفان روفييه حارس سانت إيتيين الذي أبعد الكرة لتصل إلى اللاعب البرازيلي الذي مررها إلى مبابي ليسددها اللاعب الشاب مباشرة وظهره للمرمى في الزاوية العليا عكس اتجاهه.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة من 23 مباراة متقدما بفارق 12 نقطة عن ليل الذي خاض 25 مباراة واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه مونبلييه، الذي يملك 38 نقطة من 24 مباراة في المركز السادس، في وقت سابق من.
وتوقف رصيد سانت إيتيين عند 40 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة.
وفي مباريات أخرى تغلب ستاد رانس 2-صفر على ضيفه ستاد رين وانتصر بوردو 2-1 على تولوز فيما اكتفى كاين بالتعادل بدون أهداف مع ستراسبورغ.
سكاي نيوز