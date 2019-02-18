التلفزيون الإيراني يلغي بث مباراة بايرن ميونخ بسبب “امرأة”

لم يتمكن محبو الدوري الألماني في إيران، من متابعة مباراة البطل بايرن ميونخ مساء الجمعة، بعد قرار التلفزيون إلغاء بث اللقاء لأنه أقيم بإدارة تحكيمية لامرأة.
ووفقا لموقع “بيلد” الألماني، فإن قناة “إيريب” الإيرانية التابعة للحكومة، قررت عدم بث مواجهة بايرن ميونخ وأوغسبرغ في الدوري الألماني، بعد أن كان مقررا نقلها وفقا لجدول برامج القناة.
وجاء قرار التلفزيون الإيراني بعد أن اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا ستاينهاوس، المرأة الوحيدة التي تحكم في الـ”بوندسليغا”.
وأصبحت ستاينهاوس (39 عاما) أول امرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الحين، قادت عددا من مباريات البطولة، ولاقى أداؤها ردود فعل إيجابية من خبراء كرة القدم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة الإيرانية شروطا “متشددة” في بث الأحداث الرياضة، حيث سبق للتلفزيون تجاهل نقل فعاليات رياضية نسائية، كما قام بتغيير شعارات بعض الأندية الأوروبية ذات الرموز “المرفوضة”.
سكاي نيوز