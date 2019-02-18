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جرائم وحوادث

2019/02/18

2019/02/18


ضبط متهمين بإعادة تعبئة “شيبس” وعصائر تالفة داخل منزل بــ(الخرطوم)



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تمكنت شرطة الخرطوم ، من ضبط كميات من المصنوعات الغذائية التالفة داخل منزل يتم إعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق المختلفة وذلك بمنطقة مايو الأندلس جنوب الخرطوم .

وكشف مصدر أن معلومات وردت عن بيع المواد الغذائية التالفة “شيبس ـ بسكويت ــ بودرة عصير ــ قرقاش ” ، داخل منزل يتم جلبها من المصانع لإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين .

تم نصب كمين وتمت مداهمة المنزل وعثر على المواد الغذائية بكميات كبيرة وضبط عدد”72″ كيس شيبس كبير +”30″جوال بسكويت + “11” جوال بودرة عصير غيرصالحة للاستخدام الآدمي.

وضبطت عربة دفار يتم نقل المعروضات على متنها والقبض على “5” متهمين من بينهم امرأة ، وبحسب صحيفة المجهر تم فتح بلاغات في مواجهتهم .

الخرطوم (كوش نيوز)

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