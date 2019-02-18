صاحب الدكان رفض فتح بلاغ .. صدق أو لا تصدق .. لص يسرق (قدرة فول) وهي على النار ..!

من الأخبار الطريفة التي نادر ما تحدث في الشارع العام تعرض صاحب بقالة بمنطقة الكلاكلة لسرقة وصفها أهل الحي بالسرقة الـ(الطريفة) حيث تعرض صاحب البقالة (يعقوب) إلى سرقة قدرة الفول التي اعتاد أن يعدها في الساعات الأولى صباح كل يوم وفي اليوم الذي حدثت فيه السرقة قام صاحب البقالة بإعداد قدرة الفول كالعادة ووضعها على النار كي “تنجض” وذهب لصلاة الصبح بمسجد قريب من البقالة وحين العودة تفاجأ بسرقة قدرة الفول وكانت الحادثة صدمة لأهل الحي الذين تداولوا الخبر باستغراب ودهشة لاتخلو من الطرافة مع التأكيد على جودة ومهارة صاحب البقالة على طهي وإعداد الفول . من جانبه لم يعلق صاحب البقالة على السرقة واكتفى بالصمت ورفض أن يقوم بفتح بلاغ لحادثة السرقة.
الخرطوم :نزار عباس
صحيفة السوداني