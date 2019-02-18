معلومات جديدة بشأن اتصالات الهلال مع الثعلب الفرنسي

أكد مصدر مقرب من مدرب المريخ السابق الفرنسي دييغو غارزيتو أن الأخير تلقى اتصالات من مسؤولي الهلال بالفعل.
وكانت “السوداني” قد كشفت في عدد الأمس معلومات عن الأسماء المرشحة لتدريب الفرقة الزرقاء ومن بينها المدرب الفرنسي.
وأشار المصدر إلى أن غارزيتو أبلغ بعض الشخصيات المقربة إليه بأن بعض الشخصيات المسؤولة بالأزرق أجرت اتصالات به وعرضت عليه تولي المسؤولية خلال الفترة القادمة خلفا للمدرب التونسي الزعفوري الذي تمت إقالته.
وأشار المصدر إلى أن غارزيتو وعلى الرغم من عدم رده على المسؤولين بالأزرق إلا أنه استبعد ان يتولى مسؤولية تدريب الهلال خلال الوقت الراهن.
وأشار المصدر المقرب من مدرب الهلال الأسبق أن الأخير لديه تحفظات فعلية حول الطريقة التي يدار بها النادي ورؤية بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الكاردينال.
وأضافت المصادر أن غارزيتو إذا ما قرر العودة والتفاوض، فإن ذلك لن يحدث إلا بتقاضي مقدم عقد لا يقل عن 200 ألف دولار.
صحيفة السوداني.