الأهلي العاصمي يواجه الخرطوم مساء اليوم

سيكون ملعب الخرطوم مساء اليوم مسرحاً لديربي العاصمة الذي يجمع بين الأهلي وضيفه الخرطوم الوطني، والتي تندرج ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفرسان المواجهة برصيد (8) نقاط ويجلس الفريق في المركز السابع من فرق المجموعة (أ). وسيبحث “شيخ المدربين ” برهان تيه، المدير الفني، عن طريقة تجعله يسير في الاتجاه الصحيح، الذي انحدر عنها الفريق خلال الجولات الماضية من المنافسة الوطنية، وسيعتمد الخبير في المباراة على نادر الطيب ومحمد صالح في الهجوم، فضلاً عن عماد الصيني في تأمين الدفاع وكاميني في المرمى، فيما يدخل الخرطوم اللقاء برغبة كبيرة في تحقيق انتصار على جاره الأهلاوي والمضي قدماً صوب تحقيق هدف الترقي لدوري النخبة، الذي وضعه الغاني برينس منذ توليه زمام الأمور الفنية قبل انطلاقة الموسم، ويملك الوطني في رصيده (15) نقطة ويمكث بالمركز الخامس من فرق المجموعة (أ) وينتظر أن تحفل المباراة بالإثارة والندية بين الطرفين، كما يحدث في كل ديربي يتواجه فيه الفريقان. وسيبحث الغاني برينس عن نهج خططي يجعله يعود للاتجاه الصحيح الذي فقده الفريق خلال الجولات الماضية من المنافسة الوطنية، وسيعول الغاني في المواجهة على خدمات بدر الدين الدوود “قلق” ومحمد المصطفى.
صحيفة السوداني.