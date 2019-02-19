بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.65 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
19/02/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4314
0.4304
الجنيه الاسترليني
61.5729
61.4198
الفرنك السويسري
47.4825
47.3644
الدولار الكندي
36.0052
35.9157
كرونة السويدية
5.1519
5.1391
الكرونة النرويجية
5.5351
5.5214
الكرون الدنماركي
7.2270
7.2090
الدينار الكويتي
156.1070
155.7186
الريال السعودي
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.5575
126.2427
ريال عماني
123.9613
123.6530
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
53.9214
53.7873
XAR
2031.9475
2026.6256
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Moh
2019/02/19 at 9:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
صناع السوق كم دولار تشتروه في اليوم 47 ألف – السوق الموازي الحر بـ 70 جنية منو الأهبل الببيع ليكم ؟؟؟