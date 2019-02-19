بوغبا يقود مانشستر يونايتد لإطاحة تشلسي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي

حسم مانشستر يونايتد مواجهته أمام مضيفه تشلسي بهدفين نظيفين، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، لينجح في خطف بطاقة العبور للدور المقبل.
وكعادة قمم الكرة الإنكليزية، بدأت المواجهة دون مقدمات، حيث تناوب الفريقان تهديد المرمى، لكن تألق الحراس كان له دور الحسم الأبرز، بعد أن رد الحارس الأرجنتيني لفريق مانشستر سيرجيو روميرو، فرصة مزدوجة من كرة ثابتة للبرازيلي ديفيد لويس، قبل أن يتابعها الإسباني بيدرو رودريغز.
ونجح كيبا حارس “البلوز”، في إبعاد الخطر عن مرماه عبر كرة مواطنه هيريرا، لكنه أخفق في التعامل مع رأسية اللاعب ذاته، الذي ترجم عرضية مميزة من النجم الفرنسي بول بوغبا، ليمنح فريقه الأسبقية في الدقيقة 31.
وحاول بعدها تشلسي خطف هدف التعادل، بعد أن فرض سيطرته على منطقة العمليات، لكنه قابل تنظيماً دفاعياً عالياً من “الشياطين الحمر”، في الوقت الذي ظهر فيه المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين عاجزاً من اختراق حصون الفريق الضيف، الذي باغت رجال ساري بهدف ثان جاء من رأسية ثانية، بإمضاء بوغبا في الدقيقة 45، بعدما فرض نفسه نجماً للحصة الأولى التي انتهت بثنائية نظيفة.
وبدأ الفريق المحلي الشوط الثاني بمستوى أفضل، بعد أن تسيد الدقائق الأولى، في الوقت الذي غابت اللمسة قبل الأخيرة عن جُل هجماتهم، ليلجأ المدرب ساري إلى إجراء بعض التغييرات على أمل الوصول إلى شباك كتيبة سولسكاير، التي كانت ناجحة في تسيير مجريات اللقاء كما كان مخططاً له.
ولم يتمكن الفريق المحلي من تدارك الموقف، ليودع بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، وليسقط أمام الممثل الثاني لمدينة مانشستر، بعد الخسارة المدوية أمام السيتي في مسابقة الدوري بسداسية، الأمر الذي يصعب الموقف كثيراً على المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي بات مهدداً بفقدان منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني.
وبعد المباراة سحبت قرعة الدور ربع النهائي التي أسفرت عن مواجهة بين سوانزي سيتي ومانشستر سيتي، ويلتقي واتفورد نظيره كريستال بالاس ويلعب ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فيما يواجه ميلوول نظيره برايتون وستقام هذه المواجهات يومي 15 و17 من شهر آذار/مارس المقبل.
العربي الجديد