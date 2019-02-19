تعهد “صعب جدا” من إبراهيموفيتش في الموسم الجديد









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وعد الدولي السويدي السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، جماهير فريقه لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، بتحطيم جميع الأرقام القياسية بالدوري المحلي هذا الموسم.

وقال إبراهيموفيتش، البالغ 37 عاما، خلال حفل تقديم الفريق لقميصه الجديد الإثنين “هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم شيئا، سأحطم كل الأرقام القياسية للدوري الأميركي لكرة القدم”.

ورغم تسجيل نجم برشلونة وإنتر ميلانو السابق 22 هدفاً، وتمريره 10 كرات حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، إلّا أنه لم ينجح في قيادة فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية.

ويخوض لوس أنجلوس غالاكسي، الفائز بلقب الدوري 5 مرات، مباراته الأولى في 2 مارس المقبل أمام شيكاغو.

ومن بين الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها “إبرا” التسجيل في 9 مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في 8 مباريات تواليا، أو حتى تسجيل 4 أهداف في شوط واحد. إضافة الى عدد التسديدات بـ181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث بـ76 تسديدة.

ويملك مهاجم فريق أتلانتا، الفنزويلي جوزيف مارتينيز، الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بـ31 هدفا في 34 مباراة، سجلها الموسم الماضي.

أما الكولومبي الأسطورة كارلوس فالديراما، لاعب تامبا باي السابق، فيحمل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بـ26 كرة، في 32 مباراة عام 2000.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى فريق غالاكسي العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد (2016 ـ 2018)، بعد مواسم ناجحة مع باريس سان جرمان الفرنسي (2012ـ 2016)، كما دافع عن ألوان أبرز الأندية الاوروبية أمثال أياكس الهولندي (2001ـ 2004) ويوفنتوس الإيطالي (2004ـ 2006) ومواطنه إنتر ميلانو (2006 ـ 2009) وبرشلونة الإسباني (2009 ـ 2011) وميلان الإيطالي (2010 ـ 2012).

سكاي نيوز