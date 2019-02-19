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جرائم وحوادث

2019/02/19

2019/02/19


ضبط مذيعة شهيرة بحوزتها مخدرات



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علمت مصادر أن سلطات جبل أولياء ضبطت مذيعة شهيرة بفضائية واسعة الانتشار وبحوزتها مخدرات، وقالت المصادر أن المذيعة الشهيرة كانت برفقة رجل داخل سيارتها، تم ضبطهما عند تفتيش جبل أولياء وبحوزتها مخدرات، وحسب صحيفة مصادر فإن المذيعة أكدت أن المخدرات للتعاطي وليس الاتجار، وأقرت أنها تتعاطى المخدرات منذ نحو عامين فقط.

الخرطوم (كوش نيوز)

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4 التعليقات

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      1. 1
        جميل بثينة

        2019/02/19 at 2:12 م (UTC 2) رابط التعليق

        من تكون المذيعة الشهيرة فى النيل الازرق ؟؟؟الله يستر علي الجميع

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      2. 2
        نوح

        2019/02/19 at 2:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        المذيعة دي عيونها حمرة وبتتكلم بالراحة وتحس بيها عايزة ترجع تكمل الباقي قبل ما يشفطوا أخينا الكان معاها في السيارة .

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      3. 3
        تسقط بس

        2019/02/19 at 3:27 م (UTC 2) رابط التعليق

        هل هي تسابيح أم لوشي ام الحلوة السمينة ديك؟

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      4. 4
        واحد ساي

        2019/02/19 at 3:30 م (UTC 2) رابط التعليق

        ويجيك وهمي يقول ليك المزيعه فلانه تنضم للوهميين ياهوا شبهم

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