مبابي وبرشلونة .. صورة مختلسة تكشف “ما في النفوس”

التقطت صورة لنجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثناء وجوده في فندق مع زملائه في الفريق، بدت لكثيرين عادية، لكن تفصيلا صغيرا جعلها غير عادية.
وذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، مساء الاثنين، أن مبابي ( 20 عاما) كان يتابع عبر هاتفه الذكي الجدول الخاص بمباريات نادي برشلونة الإسباني، البعيدة كل البعد عن النادي الفرنسي ونادي ريال مدريد الذي قالت تقارير إنه قد ينتقل إليه.
وقالت الصحيفة إن الأمر كان يكون محض مصادفة، لكن مبابي الذي وصفته الصحف الفرنسية بـ”العبقري” إثر تألقه في الدوري المحلي، يبدو أن مهتم جدا بمتابعة التطورات في الدوريات الأوروبية، لا سيما في إسبانيا.
وتظهر الصورة التي كان يتابعها مبابي جدول مباريات برشلونة الأربعة المقبلة خلال فبراير الجاري، أمام ليون وإشبيلية، وريال مدريد مرتين متتالتين.
وقال مدرب باريس سان جرمان، توماس توخيل: “إنه (مبابي) يظهر تألقه كل يوم في التدريب، لديه هذا الجوع ليسجل.. إنه لاعب خاص”.
وكان أول من أشار إلى الصورة الصحفي الرياضي الإسباني، جوانما روميرو.
وبدورها، اعتبرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن في الصورة ما يكفي لجعل مشجعي برشلونة يشعرون بالإثارة، وخصوصا البحث عن معلومات تخص فريقهم المفضل.
ولم يستبعد نجم المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، انتقاله إلى الدوري الإسباني في مرحلة ما من مسيرته الرياضية، وتحدث مؤخرا عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، دون أن يحدد وقتا لذلك.
وقال “أشعر بشعور جيد هنا (في باريس سان جرمان)، لكنك لا تعلم ماذا ممكن أن يحصل في كرة القدم”، مضيفا “لديّ عقد هنا حتى 2021، وليس لديّ الوقت للتفكير في أمور أخرى”.
وكان سان جرمان قد تعاقد مع مبابي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي الملكي لم تتوقف من وقتها، لا سيما بعد انتقال نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
سكاي نيوز