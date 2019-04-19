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سياسية

تجمع جديد يطالب المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة لمدنيين





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طالب تجمع جديد في الساحة السياسية يعرف بـ(تضامن الثوار الأحرار) المجلس العسكري الانتقالي بعدم تسليم البلاد إلى حكومة مدنية في الوقت الراهن لحين اكتمال الفترة الانتقالية، لجهة أن تسليم السلطة لمدنيين يعتبر أخطر جريمة في حق الشعب لا سيما الشباب لـ(هشاشة) الأحزاب.

وطالب رئيس التضامن علم الهدى عثمان في مؤتمر صحافي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، المجلس العسكري بتأخير التشكيلة الحكومية بجانب استمرار المجلس في السلطة حتى اكتمال فترته الانتقالية المحددة.

كوش نيوز

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  11 |

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sawah sudani | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

رأى سليم %% ارفع قدام

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

ديل كتايب الظل عندنا معاهم تارات وين مركز تجمع هذه العصابة
استعدوا للعدالة الثورية

زول ساي | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

ان كنتم ثوار أحرار كما تقولون لماذا لم نرى لكم دور ايام الثورة عندما كان الثوار يموتون بالرصاص ويعتقلون ويعذبون والإجابة هى انكم انتم من قتل وعذب الثوار وسوف تخسرون هذه المعركة أيضا لا محالة واى كوز ندوسه دوس

الفنجرى | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

ههههههههه, الكيزان لم يقتنعوا بعد بأنهم خارج العهد الجديد, لا زالوا يمارسون أساليبهم الدنيئة للتسلق للسلطة مرة أخرى, قال تضامن الثوار الاحرار قال!

عادل | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

هذا كلام فارغ لا يصدر إلا من جاهل
أحزاب السودان الحالية ستختلف كل الإختلاف
عن القديمة لقد ظهرت أحزاب جديدة غيرت
موازين القوى وأصبحت القديمة تدرك ذلك
لذا أخاف ان تكون هي الدولة العميقة قد أطلت

خال أماسى | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

برضو راى بكرة يطلع واحد يقول ديل كيزان مع انو الكلام عن تسليم السلطة لناس مريم والدقير والاصم وبولاد والشيوعيين يمثل اهانة للبلد العساكر احسن وبعد السنتين انتخابات عشان ناس البعث والشيوعى وبت الصادق يعرفوا حجمهم

مواطن | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

مافي واحد عندو الحق يصادر راي الشعب السوداني بكل اطيافه
والشعب السوداني لا يريد الخروج من دكتاتورية الى دكتاتورية اخرى اسوا
فاحسن الناس تكون واعية شوية ويخلوا خطابات الكراهية والتحريض على العنف
والشعب السوداني نفسه كفيل بايقاف اي شخص يريد مصادرة حريات الاخرين عند حده
فالعزل لا يكون الا بالقانون والمحاكمة لا تكون الا بالقانون وحق تمثيل الشعب السوداني لا يكون الا بالانتخابات
فمتى سيصمت هؤلاء الناعقون بالخراب ؟؟

احمد | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

الثوار الأحرار الإسم الجديد المؤتمر الوطني،
فاتكم القطار، شر البلية ما يضحك

حر الراي | تم إضافته في أبريل 19th, 2019

الواضح من كلام ناس التجمع وتصرفاتهم انهم اقسي واكثر حقدا وعنصريه وربما دمويه من الكيزان ان وجدت فيهم
لذلك
الوصيه هي عده حلول قانونيه الامم المتحده نفسها لن تقدرتقول كلمه
اخر ديمقراطيه تم الانقلاب عليها تسلم لها الحكومه لمده سنه واعني حكومه الصادق المهدي
٢/ الاتحاد الافريقي امر برجوع البرلمان وهذا حل رجوع البرلمان من غير الفسده وبعدها البرلمان يفوض العسكري باداره البلاد الي قيام الانتخابات
٣/ تسليم الدستوريه او البرلمان المنحل السلطه مع وجود المجلس العسكري السيادي مع الاخذ ف الاعتبار تنظيف البرلمان من الفسده وان لا تكون هناك اغلبيه من جهه واحده تفرض القرارات وتكون القرارات بالاجماع او الغالبيه
اكبر الاحزاب ف البلاد واكثرها شعبيه جارفه الاتحادي والامه والصوفيه تحركوا لا وقت للنوم
ف زمن الفتن والملاحم
الامم المتحده امريكا اوربا العملاء
يبغونها عوجا
ونقول لهم بحول الله

جيش شرطه امن دعم دفاع خدمه
النصر لنا

خالد طه | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

الشبوعيين حمير الحركة الشعبية ناس محمد يوسف وعرمان واقار والاصم الابكم والليبرالي والليبراليين والجمهوريين عاوزين ياخدوا مناصب ويستلموا السلطة من الان.. ودي مسالة خطيرة يجب الانتباه لها. ديل فشلوا في الجنةب فشل تام وهم سكارى وحيارى ومعقدين وحقدهم دفين..
اي حزبي الان مايقربوه من اي منصب.. واقار وعرمان ومحمد يوسف وكل حركة شعبية نقول ليكم مكانكم الجنوب روحوا هناك للدينكا واكلوا ناركم هناك بلا فقر معاكم.
والله كل الاحزاب مانافعة وماحتصلح لحكم البلاد ابدا لانهم جشعيت وعطاشى للسلطة والثروة كل همهم النهب والسرقة وماحيهتموا باي تنمية اطلاقا، واي حزب في السلطة ماحيعطي المناصب والوظائف الا لافراده واعضاءه واقرباءه وعامة الشعب واغلبعم مستقلين ماحيجدوا شيء سيعزدوا كما كما كانوا ايام حكم الاخوان المفلسين. والبلد دي حنشوف ونرجع نفول ماحينفع فيها الا حكم عسكري نظيف من اي حزب، عساكر صرف ماعندهم اي ميول ولاانتماء حزبي والله هو الخيار البيصلح البلد ولو نظرنا للوراء وجدنا حكم نمبري وفترة نميري هو افضل حكم وافضل دولة فدمت تنمية وعمل للبلاد كذلك عبود ودي حقيقة لاينكرها الا حزبي مكابر. اما دولة اللرجوازي الصادق وميرخان وهملم جرا من غيرهم من الاحزاب دول مايصلحوا يديروا لبهم راكوبة

خالد طه | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

دولة البشير كان نظام حزبي للأسف البشير اخونحي وجاب معاه الاخوان المفلسين دينيا ودنيويا وسياسيا وكان امامهم الترابي المفلس وعلي الحاح وعلي عثمان والكيزان المجرمين وهم اصحاب جشع وطمع ودنيا. وماننسى وقتها كل الناس فرحت بالانقلاب العسكري ضد الأحزاب التي ضاق الشعب الويلات في سنين حكمهم وكنا نبيت امام الفرن والله ومانلقى خبز وبنزبن كان انعدم نهائيا وضربت مجاعة في السودان والدولة كانت معتمدة على الاغاثات والاغاثات كانوا مقسمنها حزب الامة والاتحادي .. والبرجوازي الصادق اللامهدي كان مبسوط بالسلطى والكرسي وكان يدور يسارا ويمينا بكرسيه وفي هذا الاطار وهلمجرا ومافي اي عمل ولاانحاز وماننسى انو جلب كل اهله من كردفان ودارفور وشتتهم في السلطة هذا خلاف النازحين الذين هربوا من المجاعة ونزحوا من كردفان والمويلح للعاصمة وكانت سنين اشبه بسنين عبدالله التعايشي


 