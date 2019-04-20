مداهمة منزل البشير بالقيادة العامة وضبط ملايين العملات الأجنبية والمحلية









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داهمت قوة عسكرية منزل الرئيس السوداني المخلوع بالقيادة العامة بأمر تفتيش من وكيل أعلى نيابة قضايا الفساد مولانا معتصم عبدالله المكلف من المجلس العسكري.

وضبطت القوة 6 ملايين و697 ألف و500 يورو، و351 ألف دولار، بجانب 5 ملايين جنيه سوداني.

وأصدر وكيل النيابة أمراً بالقبض على الرئيس المخلوع للتحقيق معه وفقاً لبلاغات دونت ضده تحت المواد (6-9) من قانون النقد الأجنبي و(35) من قانون غسل الأموال.

وكان الرئيس المخلوع قبل سقوطه قد أصدر أمراً ضمن أوامر الطوارئ ينص على عقوبة السجن عشرة سنوات لمن يضبط بحوزته أكثر من مليون جنيه (مليار بالقديم).

الخرطوم : محمد أزهري