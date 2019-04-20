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أبرز العناوين, سياسية

مداهمة منزل البشير بالقيادة العامة وضبط ملايين العملات الأجنبية والمحلية





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داهمت قوة عسكرية منزل الرئيس السوداني المخلوع بالقيادة العامة بأمر تفتيش من وكيل أعلى نيابة قضايا الفساد مولانا معتصم عبدالله المكلف من المجلس العسكري.

وضبطت القوة 6 ملايين و697 ألف و500 يورو، و351 ألف دولار، بجانب 5 ملايين جنيه سوداني.

وأصدر وكيل النيابة أمراً بالقبض على الرئيس المخلوع للتحقيق معه وفقاً لبلاغات دونت ضده تحت المواد (6-9) من قانون النقد الأجنبي و(35) من قانون غسل الأموال.

وكان الرئيس المخلوع قبل سقوطه قد أصدر أمراً ضمن أوامر الطوارئ ينص على عقوبة السجن عشرة سنوات لمن يضبط بحوزته أكثر من مليون جنيه (مليار بالقديم).

الخرطوم : محمد أزهري

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Trump us | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

يطبق عليه قانونه المغلظ عشره سنوات سجن كوبر ،،،

Hi | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

سبحان الله. مهلك الجبابره. دا يحاسب علي فساد و ضياع بلد باكمله. اللقوهو في بيته احسب انه فكة. شوف الخزن و الحسابات و الاصول الموجودة لهذه الشله الفاسده في السودان و خارج السودان

تسقط بس | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

الكل يعلم ان القروش الجد جد مخزنة في بيوت اخوانه في كافوري فلماذا لم يداهموا بيوتهم في كافوري؟

واحد ساي | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

دا بيت الضيافه وبيت رئيس طبيعي تكون فيه القروش دي

osama | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

يحاكم بنفس القانون الحاكم بيهو الشهيد مجدي سنة 1990 .. عقوبة الإعدام

تسقط بس | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

طبيعي بياتو قانون ساي
الرئيس عندو مخصصات معينة معروفة مرتبه 28800 دولار في السنة يعني لو افترضنا نفس المرتب في 30 سنة 800 الف دولار ما تامة مليون و هو لقوا عنده ملايين في بيت القيادة مع انه عندو بيوت في كافوري هو و اخوانو فيها الخزن يعني حيكون فيها مليارات
ده زول فاسد لص حرامي زيو و زي الكيزان

تسقط بس | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

كيف تمكن طه الدلاهة من اطلاق سراح عبدالغفار الشريف و هو الذي وجدوا عنده 120 مليون دولار
هل هذه الدولارات نسروقة ام هي رشوة بن زايد و بن سلمان لهم ثمن الحاسوسية و العمالة


 