عالم مصري يطلق اسم رئيسة وزراء نيوزيلندا على ملكة جمال النمل العربي

عادة ما يقضي علماء الحشرات بعضاً من الوقت للتفكير في الاسم الذي سيطلقونه على اكتشافاتهم الحديثة، ولكن عالم الحشرات المصري الدكتور مصطفى شرف، أستاذ علم الحشرات في جامعة الملك سعود والباحث المشارك في متحف التاريخ الطبيعي بنيويورك، لم يجد صعوبة في ذلك، إذ كان الاسم حاضراً في ذهنه.
وكانت أحدث اكتشافات الدكتور مصطفى شرف في محافظة ظفار بسلطنة عمان، نملة جديدة من جنس مهم من أجناس النمل، وقرر أن يسميها باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
وأعلن شرف عبر صفحته على “فيسبوك” قبل يومين عن هذا الاكتشاف، ليتلقى سيلاً من الرسائل المؤيدة لقراره باختيار اسم رئيسة وزراء نيوزيلندا التي قال عنها في حديثه لـ”العين الإخبارية”: “تضامنت رئيسة وزراء نيوزيلندا بشكل أكثر من رائع مع ضحايا العمل الإرهابي ضد المسلمين في بلدها الشهر الماضي، ما جعلها من أكثر الشخصيات السياسية العالمية قبولاً واحتراماً لدى الشعوب العربية والمسلمة، ومن هذا المنطلق وجدت أنها تستحق أن تكرم ويخلد اسمها في مراجع علم الحشرات بتسمية نملة جديدة على اسمها، وهي تستحق هذا التكريم عن جدارة”.
العالم المصري د.مصطفى شرف
وسيتم نشر البحث الذي يتناول هذا الاكتشاف في مجلة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، خلال أشهر مقبلة، لتنضم النملة “جاسيندا” إلى جنس النمل الذي يدعى Crematogaster أو Acrobat ants أو النمل البهلواني الذي يعد من أكبر أجناس النمل تنوعاً على مستوى العالم؛ حيث يضم ما يقرب من 800 نوع موزعين في المناطق الحارة والمدارية من منطقة العالم القديم Palearctic Region.
ويقول الدكتور شرف: “ما يميز الجنس الذي تنتمي له نملة جاسيدا، أنه يقيم علاقات بيئية مهمة مع أشجار الأكاسيا، فشغالات هذا النوع تعشش في بعض التجاويف الموجودة بتلك الأشجار، وتتغذى على إفرازات بروتينية تفرزها أشجار الأكاسيا، وفي مقابل هذه الخدمة الجليلة، فإن النملة تقوم بالدفاع عن الأشجار ضد الحشرات التي تهاجمها، أي أنها علاقة تبادلية ومنفعة، وهذا النوع من العلاقات البيئية شائع في عالم الحيوان”.
وعن مميزات النملة الجديدة، يقول: “هي من أكثر النملات العربية جمالاً وتميزاً من حيث الصفات الشكلية الظاهرية ومن حيث اللون، فجسمها بني أو أسود اللون بينما البطن أصفر ذهبي، وهو ما يعطي تبايناً فريداً في اللون، وهذا ليس شائعاً بين أنواع النمل العربي”.
وسبق للدكتور شرف اكتشاف نملة جديدة في المنطقة نفسها التي اكتشفت فيها نملة رئيسة وزراء نيوزيلندا، وهي محافظة ظفار بسلطنة عمان، وأطلق عليها اسم “مو صلاح” تكريماً للاعب المصري في صفوف نادي ليفربول محمد صلاح.
وكما أرسل الدكتور شرف لمحمد صلاح يخبره بقرار اختيار اسمه لإطلاقه على أحد أنواع النمل، فعل ما هو أكثر من ذلك مع رئيسة وزراء نيوزيلندا.
يقول: “أرسلت لها عبر البريد الإلكتروني صورة النملة الجديدة التي تحمل اسمها، ووأرسلت لها طرداً بريدياً يحوي النملة ذاتها وصوراً لها”.
د.مصطفى شرف في موقع الاكتشاف
وعن الفرق بين نملة مو صلاح وهذه النملة، أوضح أن نملة مو صلاح نوع جديد من أصل 15 ألفاً و409 أنواع من النمل موجودة على مستوى العالم، وهي تتبع جنس Meranoplus الميرانوبلس الذي يعد مجرد جنس من أصل 334 جنساً تضمهم فصيلة النمل.
ويضيف: “ما يميز نملة جاسيندا عن نملة موصلاح أنها ليست مجرد نوع جديد تم اكتشافه، ولكنها استطاعت أن تثير أسئلة مهمة تتعلق بعلاقتها المباشرة بأشجار الأكاسيا في الغابات، والإجابة عن هذه الأسئلة ستضيف معلومات مهمة عن توزيع الجنس في منطقة شبه الجزيرة العربية”.
واستطرد: “نملة جاسيندا تتميز أيضاً عن نملة موصلاح بأن الأولى تمتلك نظاماً دفاعياً متطوراً تستخدمه عند إحساسها بالخطر، ويتمثل في إفراز مواد كيماوية حارقة من غدة معينة من مؤخرة البطن تستطيع من خلالها التعامل مع أي حشرات دخيلة على بيئتها”.
وأضاف: “كما يمتاز النمل البهلواني الذي يضم نوع جاسيندا، بدوره المهم في عمليات تلقيح النباتات في البيئات الموجودة بها، ومن غريب ما توصل إليه العلماء أن لدى النمل البهلواني قدرة كبيرة على افتراس أنواع مختلفة من الدبابير، ويستطيع أن يشم الروائح المختلفة لفرائسه من الدبابير بكفاءة عالية ومن ثم تحديد أماكنها وافتراسها”.
ويعد اكتشاف النملة وتصنيفها مرحلة بحثية مهمة، ستعقبها مراحل أخرى، إذ يقول الدكتور شرف: “سندرس التوزيع الجغرافي لها في منطقة ظفار، ثم نقارنها مع التوزيع الجغرافي للأنواع قريبة الصلة بها والموجودة في جبال جنوب غرب المملكة العربية السعودية، كما ننوي دراسة التفضيل الغذائي لها، أي ماذا تفضل من الطعام، ولكن هذا سيحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد”.
بوابة العين الاخبارية
1 التعليقات
تسقط بس
2019/04/21 at 1:43 م (UTC 2) رابط التعليق
الزاعجة المصرية