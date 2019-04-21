إبراهيم الشيخ يتعرض للتفتيش عند بوابة الاعتصام









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لم يسلم رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ من تفتيش لجان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط ابتسامة عريضة أطلقها للشباب وهم يقومون بواجبهم في منع أي انفلات أمني داخلي، وسط شعار (ارفع ايدك فووووق والتفتيش بالذوق).

من جانب آخر وجدت صورة الطالب بالمستوى الرابع بجامعة التقانة “أبو مدين عثمان ألياس” وهو يفتش أستاذه بالجامعة الأستاذ “عمار” حسب صحيفة المجهر، انتشاراً واسعاً وسط مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (بعد التفتيش سلام وعناق)، مصحوبة بتعليقات إن تلك أحد شعارات الحراك الشعبي: (مافي وساطات تاني، بعرفك ولا ما بعرفك الناس تتعامل معاملة واحدة).

وسط تعليقات ساخرة تهدد: (أبو مدين) منسوبة بالقول لأستاذ “عمار”: (اصبر لي يا أبو مدين بكرة الجامعة بتفتح).

الخرطوم (كوش نيوز)