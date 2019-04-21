الإعلان عن زواج خيري برعاية (حميدتي) يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

أشعل مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان الذي نشر من قبل أحد الثوار يعلن من خلاله عن مشروع زواج خيري، يرعاه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حامد دقلو (حميدتي) .
الإعلان كان يدعو الثوار الذين يرغبون في الزواج من كنداكات الى الإسراع في تسجيل أسمائهم عند المسؤول عن هذا الأمر، الإعلان كان حديث الساعة عند الكثير من الشباب والفتيات وحتى في المجالس العامة .
ورغم بعض المشككين في صحة هذا الأمر إلا أن هناك أعداداً مقدرة أشادت بالفكرة ومنظمها وراعيها، خاصة وأن مشكلة الزواج مشكلة يعاني منها أغلب الشباب نسبة للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حسب ماورد في صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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الفنجرى
2019/04/21 at 3:51 م (UTC 2) رابط التعليق
أولا إيجاد فرص العمل و من بعد الزواج, الزواج بدون وضع مادى مؤمن ستكون نهايته الطلاق هذه حقيقة يعلمها الجميع.
شكري
2019/04/21 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
قضية إنصرافية لا تليق بالموقف .
اشرف نبيل
2019/04/21 at 4:18 م (UTC 2) رابط التعليق
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تسقط بس
2019/04/21 at 4:45 م (UTC 2) رابط التعليق
هل حميدتي يستلم مهصصات من الدولة ام يستولي على موارد قومية لحسابه الخاص و من اين له هذه الاموال؟
كم هو راتب حميدتي؟
هل يتلقى خنيدتي او غيره مرتبات او مخصصات مباشرة من جهات اجنبية؟
هل يتلقى جنود حميدتي اموالهم من حميدتي ام من وزارة الدفاع؟
لا بد من حسم فوضى الكيزان و ثغرات النهب و الفساد
ست النفر
2019/04/21 at 8:42 م (UTC 2) رابط التعليق
سجلوني انا ست النفر ..
انا عايزه حميدتي ..
كمال
2019/04/22 at 7:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
حميدتي رجل ثري معروف لا يحتاج زيادة قروش ، نتوقع ما يعمله واجب وطني ونأمل ذلك