تخفيض السعر التأشيري للدولار إلى 45 جنيها









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خفض بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، سعر صرف الدولار التأشيري في المصارف التجارية إلى 45 جنيها بدلاً عن السعر السابق والبالغ 47.5 جنيهاً، وعلمت “سونا” أن البنك المركزي سوف يعمل على خفض سعر الدولار بالمصارف إلى 45 جنيهاً تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضا في السوق الموازي حيث انخفضت أسعار شراء الدولار في الأسواق الموازية اليوم الأحد إلى 48 جنيهاً عبر النقد و56 جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية. يذكر أنه تم تكوين آلية مستقلة تحت مسمى آلية صناع السوق في أكتوبر الماضي وقامت برفع الأسعار من 30 جنيهاً إلى 47.5 جنيهاً لجذب حصائل الصادرات ومدخرات المغتربين العاملين بالخارج.

سونا