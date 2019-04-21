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أبرز العناوين, سياسية

البرهان يشجب الظواهر السالبة مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة ويقول: الأمور لن تسير على هذا المنوال





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جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه .

وشدد على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية .

جاء ذلك في اللقاء التنويري الذي أنعقد بوزارة الدفاع للضباط برتبة العقيد فما فوق، بحضور السادة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم .

وإبان سيادته أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين .

كما شجب الظواهر السالبة التي تنتهك هيبة الدولة وتسئ للمحتجين مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة، وقال أن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه .

الخرطوم في 21-4-2019م (سونا)

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حر الراي | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

الله اكبر
الريس عبدالفتاح البرهان صمام الامان
معكم قلبا وقالبا
الي الامام
اثبتو اليوم مدي رجولتكم وحسكم الوطني العالي وتخطيكم الاستراتجي
اكسح امسح اكنس الاعداء والفسده والفساد
تحولكم لمحور السعوديه والامارات ضربه معلم خصوصا بعد غدر تميم بحليفه البشير وعدم استقباله له ف المطار وعدم منحه فلس واحد وهو رئيس للسودان رغم الاراء السالبه عنه وعن حزبه الترابي الاخواني،تفهمنا انه لا بد من وجود حليف قوي ف مرحله خطره وهم خصوصا هؤلاء الحلفاء ممسكين بالاداره الامريكيه ف جيبهم الخلفي وممسكين بالاموال،بالنسبه لمستقبل الجيش السياسي نري انه لابد من تعديل الدستور بان يكون الرئيس من الجيش ورئيس الوزراء من الاحزاب نسبه لظروف العالم والاقليم والاحتراب والفتن والملاحم،ولابد من امساك المجلس العسكري بحكم البلاد ف هذه الفتره وبعدها من سنوات الي الوصول الي بر الامان ،الشعب اذا راي الامن و الرفاهيه والراحه والعدل والقانون لايسال من الحاكم ولن يتركم ترحلو ابدا ابدا،،عليكم بالضرب من يد من حديد ع اي فوضي وعبث ودجل وشعوذه بالكتاب والسنه، كنت اتمني عوده البرلمان بعد الغربله فهو سيثبت شرعيتكم وتعديل الدستور بان يكون الرئيس من الجيش ورئيس الوزراء من الاحزاب للسنوات القادمه،واذا لم يحصل شكلو حكومه مختلطه من مدني وعسكري مع تربع مجلسكم ف السياده ودعوا قافلتكم تسير ولا تلتفوا للاصوات القله،بالنسبه للدولار علينا بالعوده الي 18/6 للدولار والجمركي وهي كانت القشه التي قسمت ظهر البشير بعد رفع سعره منها
جيش شرطه امن دعم دفاع خدمه
النصر لنا
بحول الله

الشبح كاسبر | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

خلاص بعد دا ظهر على حقيقتو
وكشف وشو الحقيقي
ابدا لا تثق في العسكر

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

يا ***الرأي و هى استقبل محمد بن زايد و بن سلمان البشير في المطار عندما ذهب اليهم
لقد اهانوه شر اهانة
انما انت مطبل رخيص عديم الوطنية و النخوة و الدين تريد استمرار الفساد و ميزانية الجداد المهنق

محمد السناري | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

الله يستر من الفتنة.. يبدو أن صبر الجيش قد نفذ في مواجهة قوى الحرية والتغيير التى تريد أن تستأثر بالسلطة لوحدها وتقصى ما عداها من مكونات الشعب السوداني باحزابه وتنظيماته المتعدده والمتمرسة خلف الاعتصام.. اختيار تجمع المهنيين للمواجهة مع الجيش سياتى باثر عكسي كبير وسالب على التجمع، وكان من الممكن التمسك بالمكاسب الكبيرة التي تحققت حتى الآن والبناء عليها والمواصلة ولكن سياسة اما نحن لوحدنا أو الحريق، نفس البدايات الخاطئة لنظام الانقاذ البائد والذي دفع الالاف لرفع السلاح في وجهه… اليس في هذا التجمع من عقلاء؟؟؟

عبدالله البشير | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

جنرال … كفيت ووفيت … سبحان الله مازال فى نوعية هذا الشخص الذي يدعي …حر الرأي… فعلا عديموا الوطنية يطلوا برؤسهم

تسقط بس | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

البرهان عندو امل واحد بس اكا اراد ان يستمر في الحكم
يكسب الشعب بمحاكمة الفاسدين كلهم بسرعة

محمد السناري | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

يبدو أن شهر العسل انتهى سريعا بين الجيش وتجمع المهنيين.. وها نحت نرى صبر الجيش ينفد من تجمع المهنيين


 