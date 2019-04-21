حملة إصحاح البيئة بالخرطوم .. مشاهد احترام حقيقية بين المواطن وقوات الدعم السريع









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مشاهد حقيقية تلقائية رصدها (الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع) صباح اليوم (الأحد). هذه المشاهد تعبر عن جملة من المشاعر الصادقة النابعة من قلوب المواطنين تجاه قوات الدعم السريع، وهي تسير بصات تقل قوة كبيرة من جنودها البواسل إلى منطقة (الشقلة) بأبو سعد جنوب أم درمان، في إطار حملة إصحاح البيئة ونظافة ولاية الخرطوم، في مبادرة مجتمعية نادرة نظمتها قوات الدعم السريع كبرنامج يضاف إلى سلسلة إنجازاتها الميدانية في حسم التمرد وحماية البلاد.

منذ أن خرجت بصات الجنود خلف سيارات قادة الحملة من الضباط، ظل المواطنون يلوحون بعلامات النصر ويرسمون ابتسامات غير مصطنعة ثم يهللون ويكبرون ويطلقون عبارات مختلفة جميعها تعبر عن حبهم ورضاهم التام عن (قوات الدعم السريع) وبعضها خصصت لشكر لقائدها الفريق أول “محمد حمدان دقلو” نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي.

بذات القدر من الحب بادل الضباط والجنود، المواطنين تلك المشاعر الصادقة، على طول الطريق، حتى وصلت القوة إلى النقطة المستهدفة بالنظافة بأبو سعد والتي امتدت من جامعة أم درمان الإسلامية إلى نهاية سوق الشقلة شمالاً.

ما إن حطت القوة رحالها بالشقة إلا وإلتف حولها عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال، وأطلقت النساء زغاريد جماعية جسدت واقع تلاحم المواطنين مع قوات الدعم السريع في أبهى صورة، بدرجة لا تحتاج إلى مساحيق تجميل للعلاقة الطيبة والروح الراضية عن آداء القوة ومبادرتها المجتمعية الرامية لتحقيق واقع بيئي نظيف ومدينة جميلة.

أصدر قائد القوة توجيهاته للجنود المتحمسين لعمليات النظافة، وما إن منحهم الإذن بالتحرك إلا وتدافعوا بتنظيم عالٍ نحو سيارة معاويل النظافة ومن ثم إنخرطوا في عملهم بهمة عالية دون كسل، وروح طامعة في المزيد دون كلل، وسرعة فائقة دون خلل، وهم يلتقطون كل صغيرة وكبيرة من النفايات في عمل استمر ذهاء الثلاث ساعات، محققين إنجازاً كبيراً بجعل السوق نظيفاً وراقياً، مخلفين أثراً طيباً في نفوس رواده وعماله بمختلف صنوفهم وأطيافهم، مما جلعهم يعبرون عن ذلك في إفادات لـ(الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع).

إذ قال بائع الخضار عبد الرحيم طه سليمان، إن حملة النظافة التي نفذتها قوات الدعم السريع هي بادرة طيبة وغير مسبوقة، بالتأكيد ستترك فينا أثراً إيجابياً لقوات الدعم السريع، وأضاف أن قوات الدعم السريع اشتهرت منذ فترة بعملها الوطني الكبير في مجال العمل الإنساني ونحن نشيد بقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو ونرسل له الشكر والتقدير لهذا العمل الكبير، وتابع طه إن حملة النظافة هذه فاقت العمل الذي تقوم به الجهات المختصة نسبة لإنضباط القوة الشديد في العمل.

فيما قال بائع خضار آخر بسوق الشقلة يدعى العجب الإمام العجب إن قوات الدعم السريع سبقت كثير من الجهات في تنظيم هذه المبادرة التي فاجأتنا اليوم في السوق، وأضاف (الدعم السريع شغلهم تمام التمام)، وتابع نحن راضين تمام الرضاء عن هذه الحملة، وختم العجب بقوله (قائد الدعم السريع دا أحسن قائد مرة على البلاد)، على حد تعبيره.

بينما ذهب بائع (الليمون) عبد الباقي بشير في حديثه لـ(الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع) إلى أن قوات الدعم السريع ساهمت بقدر كبير في حفظ الأمن بالبلاد، وأضاف هاهي اليوم تفاجأنا بالعمل في إصحاح البيئة بصورة تدعوا للفخر بهذه القوة التي أصبحت محل احترام وتقدير المواطن السوداني.

وختم بائع (المخالي) سليمان آدم إفادات عمال السوق بقوله إن حملة النظافة تركت في نفوسنا أثراً كبيراً وربما غيرت لدينا كثير من المفاهيم الخاطئة عن هذه القوات، لذلك نحن نرسل صوت شكر وتقدير لقائدها الهمام الفريق أول محمد حمدان دقلو.

يذكر أن قوات الدعم السريع قد أخذت قفاز المبادرة بتسيير حملات نظافة يومية تهدف إلى إصحاح البيئة بكافة محليات ولاية الخرطوم، في إطار دورها الاجتماعي الوطني بجانب عملها الميداني في سد ثغور البلاد حماية للجريمة المنظمة وتهريب البشر والمعادن، وحفظاً لثروات البلاد واقتصاده.

الخرطوم : الإعلام الإلكتروني – الدعم السريع