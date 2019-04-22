حزب المنقبات في ساحة الاعتصام

عدد مقدر من الكنداكات اللائي يرتدين الزي الإسلامي (النقاب) شكلن حضوراً طاغياً في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، مؤكدين دعمهم الكامل للثوار إلى حين الاستجابة للمطالب.
وتشهد ساحة الاعتصام توافد للمنقبات يوماً بعد الآخر، حتى أنه أصبح يطلق عليهم حزب المنقبات، ورصدت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة، أن أعمار المنقبات المتواجدات في الاعتصام لا تقتصر على الشابات فقط، بل هناك منقبات كبار في السن يشاركن أيضاً فيه.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
جنرال💡
2019/04/22 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
جميل و لكن لا بد من الكشف عن وجوههن للجنة نسائية مثلا صندوق كشك صغير تكشف وجهها انها امرأة لان الكيزان و مليشيات الظل مشهورين بالنقاب و التخفي في هيئة نسوان
ود بندة
2019/04/22 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد عمل إحصاء للمتواجدين في الاعتصام بالقيادة للجيش منذ 6/4 حتي الان لايوجد بعثي واحد ولا ناصري ولا مؤتمر السوداني وهناك رائحة شيوعيين ولكن لا نراهم. السواد الاعظم من الشباب المؤتمر الشعبي و والوطني وباقي الأحزاب و عدد مقدر من ااشباب الغير مسيس. وشوية مهنيين الغير مسيس
هذا اخر إحصاء قبل يوم أمس .
جماعة الحرية والتغير لا يخموا الناس ساي لا وجود لهم ولا قواعد في الحراك .
نعم استخدموا الميديا في هيجان الشارع ونجحوا في ذلك ولكن الان بعد البنج والسكره اتلاشت. تراجع الحراك. وبعد ما عرف الشباب لعبة تجمع المهنيين وتجمع التغيير للوصل للسلطة فقط.