مبادرة لتأهيل مراكز أطفال الشوارع تحت رعاية (الثوار)

أطلق عدد من الثوار حملة تأهيل أطفال الشوارع، وبدأت الحملة في توفير أزياء للأطفال وضرورة توفير منزل يأوي الأطفال الذين ظلوا مرابطين بساحة القيادة طوال فترة الإعتصام .
وتم إنشاء قروب خاص بالمبادرة التي وجدت تفاعلاً من قبل الكثيرين، الذين أكدوا وبحسب صحيفة السوداني وقفتهم مع الأطفال حتى يكونوا جزءاً من المجتمع .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
abuahmed
2019/04/22 at 3:41 م (UTC 2) رابط التعليق
ارجو تخصيص منازل من المنازل المصادرة من حرامية الكيزان الجبناء لهولاء الاطفال ووتقديم رعاية صحية وتاهيلية لهم كذلك منازل للعجزة والمسنين ونقل دار الاطفال مجهولي الهوية من المايقوما وتاسيس فلل الرئيس المخلوع واخوانه بكوبر لهولاء الاطفال وجزاكم الله الف خير هم ايضا جزء مننا وحتى نحقق العدالة الاجتماعية لكل السودانيين