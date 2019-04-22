شاهد بالصور و الفيديو .. تكريم شباب (الشاي بيجاي) برعاية اجتماعية ومنح دراسية مدى الحياة









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تم تكريم شباب الدعاية المشهورة ( الشاي بي جااااي )،من قبل شركة كوفتي الشهيرة وذلك بمبلغ عشره ألف جنيه لكل فرد ومنحه دراسية كاملة مدي الحياة ورعاية اجتماعية.

وكان قد تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لثلاثة شباب كانوا يدعون الثوار لتناول الشاي بكلمات بسيطة وقد وجدت تلك الكلمات باللغة الدراجية أعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظل يرددها الكثيرين من باب الضحك والدعوة لتناول الشاي .

وتقول الكلمات (يخوانا الشاااي الشاااي بجاي شااي ما عااادي شاااي كوفتي كمان بموية صحة ومعاهو كيكة) .

وجاء ذلك على خلفية مطالبات من النشطاء بمواقع التواصل بتكريم الشباب الثلاثة باعتبار أنها دعاية مجانية لشركة كوفتي .

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سحر رستم

الخرطوم (كوش نيوز)