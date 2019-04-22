حملة إعلامية قطرية على التغيير في السودان









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وسائل الإعلام القطرية كثّفت الهجوم على السودان، في تصعيد للهجة ضد المسار الذي أدّى إلى عزل البشير وحلفاء الدوحة من السلطة في السودان.

وكثّفت الحملة على المجلس الانتقالي والفريق “عبد الفتاح البرهان” شخصياً، في غير مكان..

تصعيد اعتبره سودانيون إقحاماً قسرياً للخرطوم في الأزمة القطرية..

ما كُتب ونُشر في الإعلام القطري، استعاد، وبسرعة، عناوين يستخدمها ذلك الإعلام في ملفات أخرى مثل مصر..

منها

أنّ المجلس العسكري انقلابي

وأنّ المجلس يلتفّ على مطالب الثورة

والقول بأنّ دول المقاطعة تقود “الثورة المضادة” المزعزعة في السودان،

ولكن أيضاً في ليبيا والجزائر..

واليمن..

وفي نقد مبطّن، سلّطت وسائل إعلام قطرية الضوء أيضاً على دور رئيس المجلس الانتقالي “عبد الفتاح البرهان” في دعم المشاركة السودانية في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

الفريق حنفي عبدالله محمد، محلل أمني واستراتيجي: موقف السودان الذي يحمل السيادة ويعمل وفق مصالحة السيادة وليس ضمن المحاور..

يُشار إلى أنّ مشاركة السودان مستمرة منذ سنوات في التحالف، وقرار المشاركة مُتّخذ منذ عهد “عمر البشير”..

الحدث الاخبارية