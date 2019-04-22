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سياسية

حملة إعلامية قطرية على التغيير في السودان





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وسائل الإعلام القطرية كثّفت الهجوم على السودان، في تصعيد للهجة ضد المسار الذي أدّى إلى عزل البشير وحلفاء الدوحة من السلطة في السودان.
وكثّفت الحملة على المجلس الانتقالي والفريق “عبد الفتاح البرهان” شخصياً، في غير مكان..
تصعيد اعتبره سودانيون إقحاماً قسرياً للخرطوم في الأزمة القطرية..
ما كُتب ونُشر في الإعلام القطري، استعاد، وبسرعة، عناوين يستخدمها ذلك الإعلام في ملفات أخرى مثل مصر..
منها
أنّ المجلس العسكري انقلابي
وأنّ المجلس يلتفّ على مطالب الثورة
والقول بأنّ دول المقاطعة تقود “الثورة المضادة” المزعزعة في السودان،
ولكن أيضاً في ليبيا والجزائر..
واليمن..
وفي نقد مبطّن، سلّطت وسائل إعلام قطرية الضوء أيضاً على دور رئيس المجلس الانتقالي “عبد الفتاح البرهان” في دعم المشاركة السودانية في تحالف دعم الشرعية في اليمن.
الفريق حنفي عبدالله محمد، محلل أمني واستراتيجي: موقف السودان الذي يحمل السيادة ويعمل وفق مصالحة السيادة وليس ضمن المحاور..
يُشار إلى أنّ مشاركة السودان مستمرة منذ سنوات في التحالف، وقرار المشاركة مُتّخذ منذ عهد “عمر البشير”..

الحدث الاخبارية

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حر الراي | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

تميم اهان رئيس السودان السابق البشير وادار له ظهر المجن بعد مودة وبعد ما قدم له البشير من تضحيات وخدمات وتسهيلات يكفي ان رئيس السودان السابق باع له حلفاءه السعوديه والامارات وطار له ف قطر ف اشد الازمه بينهم ولم يستقبله ف المطار
لماذا تبكي قطر الان؟ علي التفريط ام علي البخل ام علي عدم الوقوف مع الحليف،وقطر ربما انها تدير من خلف ستار باوامر خارجيه،من هذه القصه علينا بالوقوف مع رؤساء بلادنا قلبا وقالبا وتقويه عودهم وعلينا ان نعظم جيشنا ورجال القوات النظاميه الاخري ولا نرضي فيهم شئ، وان نعرف ان السياسه قذره عدو اليوم صديق الغد وصديق اليوم عدو الغد الا من رحم ربي ،،وعلينا بمصالح السودان العليا فقط،،وتقويه اتحاد دول جوارنا الاشقاء مصر واثيوبيا للامن الغذائي والمائي والطاقه والامن، خير لنا من دراهم ممنوعه ومقطوعه وممنونه وموذيه
الريس عبدالفتاح البرهان
صمام امان السودان
معه في اي فكر واي راي مادام ف صالح بلادنا وهو ولي الامر


 