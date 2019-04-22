المصرفيون يسيرون موكبا هادرا لمقر القيادة العامة









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سير المئات من المصرفيين السودانيين عصر اليوم موكبا إلى مقر الاعتصام بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، متضامنين مع الحراك الثوري الذي انتظم البلاد.

ورفع المصرفيون شعارات تطالب باسترداد الديمقراطية واحكام سيادة القانون من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وحل نقابات المصارف.

كما طالب المصرفيون الجهات المسئولة باتخاذ الإجراءت اللازمة التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين، ورفع كل أشكال الظلم عامة، ودعوا المواطنين لإيداع ما لديهم من اموال بالمصارف (مهما صغر المبلغ)، رافعين شعار: (عندك اودع.. ما عندك اسحب).

وطاف الموكب من شارع الطابية من امام بوابة القيادة العامة مرورا بقيادة هيئات الأركان البحرية والجوية وصولا الى اتحاد المصارف السوداني.

سونا