انخفاض بعض السلع الاستهلاكية









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شهدت أسواق الخرطوم انخفاض في أسعار بعض السلع الاستهلاكية بعد تشيكل المجلس العسكري الانتقالي، حيث انخضت بعض أسعار السلع مقارنة مع الأسعار في السابق، وكشفت جولة أمس لـ(آخر لحظة) داخل سوق أم درمان، وقال التاجر فضل محمد آدم إن السوق أصبح يشهد حالة من الانتعاش والإقبال على الشراء من قبل المواطنين أفضل مما كان فى السابق، تفاعلاً مع التغييرات الاقتصادية المتوقعة، والانفراج في مقبل الأيام، خصوصاً مع دخول شهر رمضان، حيث انخفض سعر جوال السكر الكبير من (1600) إلى (1500) جنيه وسعر السكر زنة 10 كيلو من (350) إلى( 300) جنيه، وانخفض سعر كيلو الدقيق من (43)جنيهاً إلى (40) جنيهاً مع استقرار أسعار السلع الأخرى، جيث يتراوح سعرجركانة الزيت الكبيرة زنة (39 رطل) مابين (1500-1200) جنيه، وسعر جركانة زيت الفول (9 رطل) بمبلغ (340) وسعر زيت صباح بمبلغ (400) جنيه وبلغ سعر لبن البدرة (2 كيلو ونص) (600) جنيه، وسعر الرطل يتراوح مابين (60-90) جنيه، رطل الشاى بسعر (160) جنيه، وبلغ سعر المكرونة والشعيرية والسكسكانية (25) جنيه، وكيلو الرز والعدس ارتفع إلى( 68) جنيهاً، كما بلغ سعر كيلو الفاصوليا (80) جنيهاً، وتراوح سعر جوال البصل ما بين (1000-1200) جنيه وسعر جوال البلح إلى (3000) جنيه، وسعر الطحنية (15كيلو) يتراوح مابين (1800-1700)جنيه وسعر علبة المربى المقاس الأكبر(100) جنيه والوسط (50) جنيه، وتراوح سعر جركانة الروزانة مابين (50-70) جنيه، وبلغ سعر علبة الصلصة (50)جنيهاً بدلا عن (25) جنيه، بجانب الزيادات على مستوى المياه الغازية خصوصاً في فترة الاعتصام وفصل الصيف زادت الأسعار، حيث بلغ سعر بكت مياه الصحة المقاس الصغير( 200) جنيه بدلاً عن (80) جنيه، وارتفع سعر البكت 24 قطعة من عصير المازا (370)جنيهاً، بدلاً عن (280) جنيهاً، وسعر بكت الكولا المقاس الكبير (370) بدلاً عن (200)جنيه، وبلغ سعر كرتونة صابون الغسيل (600) جنيه بدلاً عن (520) جنيه وسعر صابونة بشرى المقاس الكبير(120)جنيهاً بدلاً عن (90) جنيهاً وسعر صابونة البدرة ماركة الغرنوف (5 كيلو) مبلغ (180) جنيه

الخرطوم: كوكب الزين

صحيفة اخر لحظة