غرفة المستوردين تطالب بتحريك سعر الصرف إلى(30) جنيهاً









شارك الموضوع :

انتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين صالح تمسك بنك السودان بالإبقاء على سعر الصرف في المصارف التجارية في (47.5) جنيه للدولار بالرغم من ارتفاع قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي لمستويات غير مسبوقة في أقل من أسبوع الذي وصل إلى (50) جنيهاً مقترباً من أسعار الصرف بالمصارف، وانتقد عدم خفض بنك السودان للسعر حتى بعد حل آلية صناع السوق.

ووصف الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الدولار بالأسواق الموازية بغير الإقتصادية، من بينها نجاح الاحتجاجات الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق، بالإضافة إلى حالة التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، والأنباء عن الدعم الاقتصادي القادم من دول صديقة مما أدى إلى وجود حالة من المضاربة العكسية للتخلص من العملات الأجنبية، ما ساهم في زيادة المعروض وإحجام الجميع عن الشراء. وأكد جلال على وجود عوامل عديدة دفعت بالدولار إلى التصاعد خلال الفترة الماضية، وشدد على أهمية أن يتخذ البنك المركزي قراراً بتحريك سعر الصرف في البنوك التجارية إلى (30) جنيهاً وبصورة فورية .

صحيفة اخر لحظة