بنك السودان المركزي ينفي خبر الدولار الجمركي المتداول بالوسائط









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نفى بنك السودان المركزي صحة الخبر المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار مشيراً إلى أن سعر البنك المركزي هو الذى يظهر على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.

وقال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاص البنك المركزي وأنما اختصاص جهات الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم خبر مفاده ان “بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التاشيرى بـ ٢٧ جنيها والدولار الجمركى بـ ٩.٣ جنيهات مع تشديد الرقابة على السوق الموازي” .

الخرطوم 22-4-2019م (سونا)