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اقتصاد وأعمال

بنك السودان المركزي ينفي خبر الدولار الجمركي المتداول بالوسائط





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نفى بنك السودان المركزي صحة الخبر المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار مشيراً إلى أن سعر البنك المركزي هو الذى يظهر على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.

وقال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاص البنك المركزي وأنما اختصاص جهات الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم خبر مفاده ان “بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التاشيرى بـ ٢٧ جنيها والدولار الجمركى بـ ٩.٣ جنيهات مع تشديد الرقابة على السوق الموازي” .

الخرطوم 22-4-2019م (سونا)

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(لن يتم نشره)

تسقط بس | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

هل تم تنظيف بنك السودان من الكيزان و اقربائهم
نسيب عبدالرحيم ابو ريالة مثلا و هناك كثيرين جدا من اقارب بدر الدين محمود بتاع المالية السابق و غيره من الكيزان و اقاربهم يعملون في بنك السودان و يشتكي الموظفين منهم بسبب الفساد و السبهللية و الازعاج
الكيزان و مليشيات الظل من الامن الشعبي ايضا تواجدهم كثيف جدا في بنك السودان و وزارة الاتصالات و الكهرباء و سوداتل و و السدود و البترول
مئات اللصوص العطالى يجلسون في المكاتب كمدراء و جواسيس عبئ على الدولة غير ان معظمهم يمتلك شركات تذهب لها العطائآت بسرية
الرجاء حصرهم و القاء القبض عليهم بسرعة


 