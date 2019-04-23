مذكرة لــ(البرهان) تطالب بتغيير اسم شارع “عبيد ختم” لــ(شارع الكنداكة)

كشف النائب المستقل السابق عبد الجليل عجبين عن قيامه وبعض النواب المستقلين السابقين بالدفع بمذكرة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان بحسب صحيفة السوداني تطالب بتغيير اسم شارع (عبيد ختم) الذي يبدأ من “صينية بري” وحتى “المركز الإسلامي” الإفريقي لـ (شارع الكنداكة).
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
محمد ود احمد
2019/04/23 at 3:16 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يرحمك يا عبيد ختم .. ان تسمية شارع باسمك لا تحتاجها ولا تضيف لك شيئا ولا تزيد او تنقص من قدرك. فقد عشت واستشهدت دفاعا عن مبادئك النبيلة. سنظل ندعو لك ونسأل الله ان يجمعنا بك وبأمثالك في دار خير من هذه الدار.
سواح سوداني
2019/04/23 at 3:45 م (UTC 2) رابط التعليق
قلة ادب و عدم حياء و دكتاتورية و الله كان دا حالكم فى كم يوم و قبل ما تصلوا السلطه افضل منكم الانقاذ معناها سوف تعدمون الكثير من الناس و تنتزعون الكثير من الأشياء بالقوة
Ghana
2019/04/24 at 4:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
اصلا من قبل المذكرة اسمه شارع المركز الإسلامي و اسماء الكيزان للاستخدام الرسمي فقط هناك كثر تم تجاهلهم مثل الطيب صالح و غيره أولى من تسميات الكيزان