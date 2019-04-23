هبوط طائرة شحن اضطرارياً في منطقة الجيلي

تعرضت طائرة شحن جوي قادمة من جيبوتي وتابعة لشركة نقل جوي من كازخستان إلى عطل فني أثناء دخولها للمجال الجوي السوداني مساء الأحد، وهبطت الطائرة اضطرارياً في منطقة خلوية بالقرب من الجيلي شمال الخرطوم.
وكشفت سلطة الطيران المدني في بيان حسب صحيفة الأخبار، عن نجاة طاقم الطائرة المكون من (5) أشخاص حيث تمكن فريق البحث والإنقاذ بسلطة الطيران المدني بالتعاون مع الشرطة والإسعاف المركزي والوحدات الفنية الأخرى من إجلائهم وترحيلهم إلى الخرطوم دون أي إصابات وأكدت السلطة استمرار التحقيق في الحادث.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
تسقط بس
2019/04/23 at 2:47 م (UTC 2) رابط التعليق
هل تم تفتيش الطائرة بدقة و نحن في هذه الفترة الحرجة؟
هل كانت تحمل سلاح للثوار ام للكيزان؟
هل تأكدت فرق الانقاذ من عدم وصول مركبات قبلهم لموقع الطائرة
هل موقع الهبوط عادي ام انه تم اختياره بدقة بحيث تصل له مركبات و تحمل الحمولة و تدخل الخرطوم بدون تفتيش.
هل ربما فرق الانقاذ نفسها جزء من اللعبة؟
في كل الحالات الكيزان رايحين!