عبدالفتاح السيسي ينجح في مد فترة تسليم السلطة في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان التي عقدت اليوم في القاهرة كان مهما، نجح في الخروج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضلا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.
وأضاف راضي عقب انتهاء اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان، أنّ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أجرى زيارة مهمة للسودان، ووجد الآلاف من المواطنين في الشوارع، ومنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وتابع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دور كبير، ونجح في مدّ الفترة من 15 يوما حتى 3 أشهر، إذ أنّ الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أنّ مدة 15 يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الـ3 أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة، إلى أنّ السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان، وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما، مشددا على أنّ الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره، كما اتفق وزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان، على عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع.
الوطن المصرية
9 التعليقات
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تسقط بس
2019/04/23 at 5:44 م (UTC 2) رابط التعليق
على كيف الرقاصة امو؟
خيرى
2019/04/23 at 6:29 م (UTC 2) رابط التعليق
لا سائلين فيك ولا فى مصر ولا الاتحاد الافريقى. نحن ماضين فى ثورتنا حسب اجندتنا وتوقيتنا ومزاجنا مش بمزاج اهلك او مزاج بلدك
الكوشي
2019/04/23 at 8:12 م (UTC 2) رابط التعليق
سقط تجمع “المتهمين” فى أختبار الوطنية ثلاثة مرات
المرة الاولى عندما طالب وفد الأتحاد الأفريقى بعدم تمديد مهلة ال 15
المرة الثانية عندما طالب الانحاد الأوربى بعدم التعامل مع سفراء السودان بدول الأتحاد الأوربى
المرة الثالثة عندما نصب نفسه الممثل الشرعى والوحيد للشعب السودانى والوصي على الثورة
اللهم أحفظ شعبنا ووطنا من بقايا المؤتمر الوثنى ومن كيد التمرد وعملائه
سامي علي
2019/04/23 at 8:29 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة الكلب ينبح خوفا على ذيله ………. لو نجحت الثورة في السودان وحققت أهدافها بالطبع ذيل الكلب بنقطع في مصر
sudani
2019/04/23 at 8:56 م (UTC 2) رابط التعليق
وانت ايه دخلك من اساسه حد طلب منك تتدخل يا اخي شيء غريب دي امور داخليه شوف انت شعبك متي تسلمه السلطه انت دكتاتووور مثل البشير
اسد البراري
2019/04/23 at 9:25 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اي زول موافق على البعمل في تجمع المهنيين ده والله ما عندو ذرة اخلاق! اول شي هل ٤ سنين تسمى مرحلة إنتقاليه؟ الكيزان قالو تمكنا بعد ٣ سنين ٤ سنين دي من غير إنتخابات دي دكتاتورية جديده ثم ثانيا كيف هم براهم يشكلو الحكومه يعني هم ارجل مننا والله والله والله والله مافي ناس في السودان ده ضحو عشان الثوره دي زينا نحن البمبان ما انقطع من بيوتنا لمدة ٣ شهور كامله نسواناَ واطفالنا تعبوا نحن ناس بري (أسود البراري) يا مهنيين. قسما بالله حكومة تشكلوها براكم ما تحكموا يوم إنتو قايلننا نحن مابنفهم وشغل اللجان والافراد والأختراقات الواهمين بي نفسكم ده ما بمشي فينا ونحنا ما شلنا الكيزان عشان نجيب دكتاتور تاني َوانتو خليكم في فيسكم ده ونحن في الميدان. الميدان النحن كنا فيهو مازلنا فيهو َوانتو شغالين لينا بيانات في الواتس اب والفيس بوك وبعد بردت ظهرتو ودايرين تخموها براكم لكن اصبرو ح تشوفوا الرد كيف.
ود بندة
2019/04/24 at 6:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة قولوا بسم الله. السيسي لم يقل غير. أرجاء إعطاء السودانين المزيد من الوقت لتكوين الحكومة الانتقالية بجميع مكونات السودان هذا كلام ضروري للمرحلة دي.
لكن الفي بطنو حرقص براه برقص
مش مهم
2019/04/24 at 7:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
لسه ازناب الكيزان منتشرين فى المواقع
نفس الكلام الذى كانوا يتشدقون به اثناء حكم البشير عن مصر
يجب على المجلس العسكرى القضاء على كافة ازناب الاخوان
مصر يهما استقرار السودان
المصريين قاموا بثورتين .. واستقرت الاوضاع
مصر لا تخاف من ثورة السودان
هذه هى الحقيقه ومن يقول غير ذلك يكون افاق من ازناب الافاقين
aaa
2019/04/24 at 6:36 م (UTC 2) رابط التعليق
أولا لـو مـاقطعتــوا عـلاقـاتكـم مـع مصــر لـم نتقــدم شـــبر – بــدل الســيســي يمــدد لينـــا يـرجـع حــلايب أول – وهــم أي المصــريين بحسـبونا تابعــين لهــم – ويعتبرونة زي مابتهكمــوا علي اولاد جلدتهم الصعايدة فهمنــا ضـعيــف وهـم أجهـل خلق الله
ويقولــوا علي السـودانيين المعاهم اولاد بوابين مافي إهانــة أكتر من كدة