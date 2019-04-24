بالصورة .. أين محمد صلاح؟ “صورة البيتزا” تقلق جماهير ليفربول

أثارت أحدث صورة نشرها محمد صلاح على حسابه بموقع “تويتر”، الجدل بين متابعي نجم ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي، والقلق بين مشجعي “الريدز”.
فقبل لقاء هادرسفيلد، الجمعة، بالمرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي دخل فترات الحسم، نشر صلاح صورة له يتناول وجبة “بيتزا”، معلقا: “بينما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما”.
ودفعت الصورة جماهير ليفربول للتساؤل بشأن المكان الذي يوجد به صلاح، في وقت شديد الحساسية بالموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان صلاح طار إلى الولايات المتحدة منتصف الأسبوع، لتكريمه من قبل مجلة “تايم” حيث اختير بين أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا، لكن لم يبد أن كل جماهير “الحُمر” كانوا على دراية بالأمر.
وأبدت جماهير ليفربول قلقها بشأن الرحلة المرهقة إلى الولايات المتحدة، خلال وقت قصير بين لقاءي كارديف وهادرسفيلد.
وقال أحد متابعي لاعب منتخب “الفراعنة” على “تويتر”: “لماذا أنت في الولايات المتحدة ولديك مباراة الجمعة؟”.
فيما علق آخر: “لماذا سافرت إلى نيويورك؟ أحبك يا ملك”.
سكاي نيوز