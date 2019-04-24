نظام (المخلوع) يصدر (7) سلع فقط من قائمة تشمل (99) سلعة
إزاح تحقيق الستار عن حقائق صادمة ومشكلات ظل يعانيها قطاع الصادر بالبلاد خلال حقبة نظام الرئيس المخلوع بسبب سياسات بنك السودان التي وصفت بالمضطربة .
وتشير الإحصاءات التي تم التحقيق بشأنها الى إتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي قدرت بـ(6) مليارات دولار، حيث بلغت جملة الواردات (9) مليارات دولار .
فيما بلغت الصادرات وبحسب صحيفة الإنتباهة (3) مليارات دولار، وهي حقائق تؤكد تصدير (7) سلع فقط من قائمة تشمل (99) سلعة مسجلة بوزارة التجارة .
الخرطوم (كوش نيوز)
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