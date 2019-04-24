نظام (المخلوع) يصدر (7) سلع فقط من قائمة تشمل (99) سلعة









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إزاح تحقيق الستار عن حقائق صادمة ومشكلات ظل يعانيها قطاع الصادر بالبلاد خلال حقبة نظام الرئيس المخلوع بسبب سياسات بنك السودان التي وصفت بالمضطربة .

وتشير الإحصاءات التي تم التحقيق بشأنها الى إتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي قدرت بـ(6) مليارات دولار، حيث بلغت جملة الواردات (9) مليارات دولار .

فيما بلغت الصادرات وبحسب صحيفة الإنتباهة (3) مليارات دولار، وهي حقائق تؤكد تصدير (7) سلع فقط من قائمة تشمل (99) سلعة مسجلة بوزارة التجارة .

الخرطوم (كوش نيوز)