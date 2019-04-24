تغييرات واسعة في إدارات القنوات الفضائية









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علمت مصادر قرب إحداث إعفاءات واسعة تطال بعض مديري القنوات الفضائية بالإضافة إلى رؤساء الأقسام بتلك القنوات لمواكبة التغييرات الكبيرة في كل المؤسسات المملوكة للدولة .

وأبلغت ذات المصادر أن أسماء لعدد من مديري القنوات المملوكة كلياً للحكومة أو الأخرى التي تملك فيها الحكومة أسهماً بصدد إحداث تغييرات واسعة تطال المديرين ورؤساء الأقسام وإتاحة الفرصة لكفاءات وطنية لإدارة تلك الأجهزة الإعلامية الحساسة بدلاً عن الذين تم تعيينهم في النظام السابق بمبدأ الولاء الحزبي .

وكشف مصدر بحسب صحيفة المجهر أن قراراً صدر ضد احد مديري إحدى القنوات المعروفة والكبيرة بإنتمائها الحزبي سوف يتم الإعلان عنه في غصون الأيام القادمة ، وتقديم مدير جديد قادر على إدارة الفضائية بما تقتضيه لوازم التغيير التي حدثت مؤخراً .

الخرطوم (كوش نيوز)