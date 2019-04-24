عاجل.. الكاردينال يفاجئ الجميع ويتقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال









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فاجأ السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال الأوساط الرياضية بالسودان بتقديمه لاستقالته من رئاسة النادي الأزرق بعد خمس سنوات من ترأسه للنادي.

ونشرت الصحفية المعروفة والمدير العام لقناة الهلال الأستاذة فاطمة الصادق الخبر وأكدت استقالة الكاردينال وتمنيه للهلال وجماهيره بالتوفيق.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت استقالة الكاردينال بعد ساعات من وداع الهلال للبطولة الكونفدرالية الافريقية على يد النجم الساحلي بالخسارة في تونس3/1 والخسارة أمس الثلاثاء بملعب السويس بمصر 2/1.

ياسين الشيخ __ الخرطوم

النيلين