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عاجل.. الكاردينال يفاجئ الجميع ويتقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال





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فاجأ السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال الأوساط الرياضية بالسودان بتقديمه لاستقالته من رئاسة النادي الأزرق بعد خمس سنوات من ترأسه للنادي.

ونشرت الصحفية المعروفة والمدير العام لقناة الهلال الأستاذة فاطمة الصادق الخبر وأكدت استقالة الكاردينال وتمنيه للهلال وجماهيره بالتوفيق.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت استقالة الكاردينال بعد ساعات من وداع الهلال للبطولة الكونفدرالية الافريقية على يد النجم الساحلي بالخسارة في تونس3/1 والخسارة أمس الثلاثاء بملعب السويس بمصر 2/1.

ياسين الشيخ __ الخرطوم

النيلين

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abahmd | تم إضافته في أبريل 24th, 2019

احسن خبر !!!! ولا يمكن يكون عايز يجس نبض الجمهور ويطلعو عشانو مظاهرة زي بتاعت جمال الوالي
مشاكل الكورة في البلد دي السبب الرئيسي هم الاداريين وبعدها الادوار التانية وصرف المال العشوائي دا مابطور كورة اندية نيجيريا والكاميرون وساحل العاج القرش العند هلال مريخ ماعندهم لكن الكورة عندهم متطورة ,,,
قبلنا استقالتك ياكردنة وقشة ماتعتر ليك!!!!؟؟؟

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 24th, 2019

صقر قريش و ما خفي اعظم
غالب الظن انه هرب خارج السودان و لن يرجع الا يضمن عدم المسائلة و المحاكمة
يسقط بس


 