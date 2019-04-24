الفريق زين العابدين يتسلم رؤية المجلس الأعلى للتصوف









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تسلم الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي رؤية مكتوبة من المجلس الأعلى للتصوف حول بناء الدولة في المرحلة القادمة.

وأوضح هاشم الشيخ الطيب قريب الله رئيس لجنة تسيير المجلس في تصريح صحفي عقب لقاء وفد المجلس اللجنة السياسية مساء اليوم (الأربعاء) أن الرؤية حوت التدابير التي يجب اتخاذها خلال الفترة الانتقالية.

وقال بحسب الصيحة الآن – إن المجلس الأعلى للتصوف يشدد على ضرورة تعزيز الحريات العامة لفتح الباب واسعاً أمام المشاركة لكل القوى السياسية.

وأكد هاشم الشيخ الطيب وقوف الطرق الصوفية ودعمها لكل ما من شأنه المحافظه على المصالح العليا للبلاد وتعزيز دولة القانون التي تتكافأ فيها كل دماء أبناء الوطن.

كوش نيوز