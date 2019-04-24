رفقة صائدة البمبان تحكى للشاشة الزرقاء: تدربت على صيد البمبان وتعرضت لخطر الموت









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قالت الثائرة الشابة ( رفقة عبدالرحمن ) المعروفة بصائدة البمبان أن إصرارها على المشاركة فى الثورة وإحداث التغيير بدأ منذ العام 2013 بعد إستشهاد هزاع عزالدين ورفاقه عند إنطلاقة الثورة آنذاك ،وقالت خلال إستضافتها فى برنامج ( مساء جديد) على قناة النيل الأزرق أمس أن إنتشار فيديو لها وهى تصطاد البمبان وتعيد قذفه على رجال الأمن خلال المظاهرات التى سبقت الثورة الحالية كان سببا فى شهرتها وهى تقم بواجبها فى إحداث الحراك الذى أفضى الى التغيير ،

وقالت أنها تعلمت كيفية إصطياد علب البمبان وإعادة قذفها على أعداء حرية التعبير وقامت بهذا الفعل أكثر من مرة خلال مظاهرات شمبات رغم قناعتها بأن هذه العملية لها مخاطر عظيمة بسبب آثار البمبان وكان لديها شعور بأنها ربما تفقد حياتها بسبب هذا الفعل أو يتسبب لها فى عاهة مستديمة ،

وقالت ( رفقة ) أن جهاز الأمن قام بأعتقالها خمس مرات ورغم ذلك كانت تصر على المشاركة فى التظاهر ضد النظام البائد،وقالت أن الأعتصام الحالى أمام القيادة العامة أتاح لها ولغيرها من شباب السودان الفرصة لمعرفة الكثير عن الشعب السودانى حيث شاهدوا مواقف عظيمة فى النبل والشجاعة والأيثار والرقى تجسيدا لشعار الثورة (سلمية سلمية ) وطالبت المجلس العسكرى الأنتقالى بالأستجابة لمطالب المعتصمين حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة .