ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء
أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية ، وحذرت تجمع المهنيين من محاولة إقصاء الأحزاب ، لجهة أن التجمع شارك في نظام الإنقاذ .
وكشفت عن ترشيحها زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وآخرين لرئاسة مجلس الوزراء .
وأعلن رئيس الجبهة عازي صلاح الدين ، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي .
من جهته اعلن القيادي بالجبهة حسن رزق عن ترشيح جبريل إبراهيم ومحمد حسين أبو صالح وإبراهيم الأمين والصديق الشريف الهندي ، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية .
وأقترح بحسب صحيفة الإنتباهة تشكيل مجلس سيادة من 4 عسكريين و4 مدنيين وقاضي مهني يرأسه قادة المجلس العسكري .
الخرطوم (كوش نيوز)
كتابة تعليق