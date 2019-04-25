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سياسية

ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء



جبريل البراهيم - العدل و المساواة

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أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية ، وحذرت تجمع المهنيين من محاولة إقصاء الأحزاب ، لجهة أن التجمع شارك في نظام الإنقاذ .

وكشفت عن ترشيحها زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وآخرين لرئاسة مجلس الوزراء .

وأعلن رئيس الجبهة عازي صلاح الدين ، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي .

من جهته اعلن القيادي بالجبهة حسن رزق عن ترشيح جبريل إبراهيم ومحمد حسين أبو صالح وإبراهيم الأمين والصديق الشريف الهندي ، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية .

وأقترح بحسب صحيفة الإنتباهة تشكيل مجلس سيادة من 4 عسكريين و4 مدنيين وقاضي مهني يرأسه قادة المجلس العسكري .

الخرطوم (كوش نيوز)

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ابوعبدالله | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

المجلس عليه ان يكون حكومة مدنية ويستلم الجيش وزارة الدفاع فقط اما بقية الوزارة يتم شغلها بكفاءات ولا ينظر للاحزاب بل للكفاءات ولا يمكن تولي اي منصب من كان جزءا في النظام السابق او عليه شبه فساد ويجب اعتقال كل المشاركين في الحكومة السابقة من الاحزاب الاخرى والتأكد من عدم فسادهم وافسادهم واكلهم اموال الدولة والشعب
ثانيا على المجلس تكوين مجلس جديد باسم مجلس الامن المدني المشترك لتكوين حكومة انتقالية من الكفاءات باختيار الأكفأ فقط لا للمحسوبية ولا يعاد استنساخ النظام السابق وان يتم تقليص الوزارات وان تكون فقط او تسع وزارات مع برلمان مصغر مكون من 25 فردا فقط مع الوزراء ووكلاء ليكتمل العدد الكلي للبرلمان الى خمسين عضوا منهم الوزاء والوكلاء
فمثلا (وزارة الخارجية) (وزارة الداخلية) (وزارة الدفاع والطيران) (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) (وزارة الطاقة”الكهرباء” والتعدين) (وزارة البيئة والمياه والزراعة) (وزراة التربية والتعليم”عالي”) (وزارة العدل) (وزارة الدعوة الثقافة والرياضة والسياحة)

وما مؤهلات كل وزير يجب ان يكون اعلم شخص في السودان بالوظيفة المعنية او الوزارة المعنية وان ينتفي الموانع
يجب وضع اشتراطات كل وظيفة بعد تحديد الوزارات مسبقا بعد ذلك يضع له معايير وعمر محدد لا يتجاوز الثلاثين وان لا يكون قد ادين او قتل الشعب او شارك في تمرد ومؤهل فوق الجامعي ولا يتم الاعتراف باي دكتوراة في عهد الانقاذ بحكم ان معظم الدكاترة شهاداتهم مزورة وتم اعطائهم بدون كفاءة او بمخاصصة

ahmed | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

اولا من المفروض الحكومة المدنية ان تكون من اشخاص ليس لهم نشاط حزبى … وان تكون من الكفآت والخبرات السودانية المؤهلة علميا وفكريا واجتماعيا …. أما الاحزاب والجهات المختلفة والمشتركة فى الثورة أن تنظم نفسها وتكون أحزابها وميثاقات احزابها … وألا ما الفائدة من الثورة أذا كل واحد بنظر للمنصب ويجرى وراء المنصب …. عاوزين يرجعون لنفس الفساد الماضى والسرقات والنهب والتسلط ….. نأمل عدم أعطاء أى حزب وظيفة أو وزارة فى الحكومة المدنية القادمة …..

الكوشى | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

جبريل ومناوى مجرمى حرب مرتزقتهم يقاتلون حتى الان مع المجرم حفتر فى ليبيا وقبلها شاركوا مع حركة تدمير السودان بقيادة الحلو وحقار وعرمان فى أبادة 400.000 أربعمائة ألف مواطن جنوبى فى الحرب الاهلية الاخيرة

abbaker | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

اذا كنتم تتحدثون عن دولة مدنية ودولة قانون ابعدوا كل من شارك في الحركات المسلحة من أي منصب في الدولة وأكبر مثال على ذلك دولة الجنوب.
من تعود علي حمل السلاح وحرب العصابات لا ينفع للمناصب القيادية بل يجب أن يحاسب أيضا وهو يعتبر مجرم حرب


 