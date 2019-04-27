المباراة الـ100 والهدف الـ50… محمد صلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة

مباراة ليفربول اليوم أمام هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي، يخرج منها اللاعب المصري محمد صلاح وقد حقق عدة أرقام جديدة.
محمد صلاح سجل اليوم هدفا جديدا، ليصبح ثالث لاعب في النادي يتمكن من تسجيل 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، وسبق إلى ذلك الرقم روبي فاولر ولويس سواريز.
محمد صلاح بلعبه لمباراة اليوم، يكون قد أكمل 100 مباراة مع نادي ليفربول، ويكون قد سجل 68 هدفا مع الفريق.
محمد صلاح صنع اليوم أيضا هدفا، أحرزه كيتا.
وعلى الفور غرد كثيرون عبر مواقع التواصل عن الأرقام الجديدة التى حققها محمد صلاح اليوم الجمعة، في مباراته مع ليفربول.
وقال المغردون، إنه أحرز 20 هدفا في الموسم الذي يتحدث الجميع فيه عن تراجعه.
وأكد مغردون أن صلاح يعتبر اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ ليفربول لأول 100 مباراة.
كما تحدث آخرون عن صراع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد هدف صلاح، الذي تصدر بهدفه القائمة، ليأتى بعده ساديو ماني وأجويرو وأوباميانج ولكل منهم 19 هدفا.
سبوتنيك